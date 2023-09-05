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性侵前科犯逛酒店 以合照為由誘小姐進廁所逞獸慾

性侵前科犯逛酒店，以合照為由誘小姐進廁所逞獸慾。（情境照）

性侵前科犯逛酒店，以合照為由誘小姐進廁所逞獸慾。（情境照）

2023/09/05 14:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有性侵前科的新竹鍾姓男子到酒店喝酒叫小姐，見小姐年輕貌美，竟以合照為由，先騙進洗手間，接著趁小姐酒醉之際性侵得逞，新竹地院依乘機性交罪判刑4年。

法官調查，110 年1 月22日凌晨1點多鍾男與友人到新竹市一處時尚會館包廂內消費，有指定小美坐檯女因此前往坐檯喝酒。事後鍾男乘小美酒醉意識昏沉、身體無力而不能抗拒之際，以要合照為由，將小美帶至包廂附設廁所內，先以站著方式持手機自拍合照，接著將她扶至馬桶上坐著後，強脫內褲以其手指及陰莖性侵得逞。

後來鍾男將小美扶回包廂內沙發躺著，小美想到遭污辱而哭泣，鍾男乃請會館少爺將她帶離包廂，小美回到休息室內大哭及將上情告知同事，並由同事陪同就醫驗傷及報警處理，因而為警循線查悉上情。

鍾男辯稱和小美拍完照後，是小美主動親他，二人互相愛撫，小美有蹲著站著幫他口交，內褲及高跟鞋是她自己脫下，他的褲子也是小美幫忙脫的，小美有說她意識清楚，他沒有乘機性交。然而法官並不採信。

法官審酌鍾男曾有妨害性自主前科紀錄等情，為滿足一己性慾，利用小美酒醉不能抗拒之際乘機性交，漠視他人身體及性自主權，戕害被害人身心，造成其精神上難以磨滅陰影，犯後一再辯解及否認犯行，未見悔意，亦未賠償被害人，態度不佳，依乘機性交罪判刑4年。

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