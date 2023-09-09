中市梧棲昨晨青少年鬥毆 清水警分局連3日臨檢KTV、酒店

清水警分局連續3日臨檢KTV、酒店。（記者張軒哲翻攝）

2023/09/09 10:40

〔記者張軒哲／台中報導〕昨日凌晨台中市梧棲區一間KTV門前發生鬥毆案件，導致一死一傷，清水警方迅速於5小時內涉案人員全數逮獲，昨晚又適逢週末假日第一晚，許多民眾將相約前往KTV歡唱聚會，清水警分局自昨（8）日規劃連續3日實施專案性臨檢勤務，加強實施臨（路）檢專案勤務，昨晚民眾紛紛感受到警方強力掃蕩作為。

昨晚清水警分局規劃警力40名，針對梧棲、沙鹿與清水區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務；清水分局分局長蔡慶星表示，3日專案期間，針對易茲事場所等進行密集性臨（路）檢勤務，針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝，針對少年聚集場所及黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務，此外，專案首日也有查獲違反公共危險等案件。

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昨晚清水警方於包廂臨檢時，民眾當場向警方表示，有警方實施臨檢，善良老百姓更加安全。

蔡慶星表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施重點、密集方式臨（路）檢勤務等方式，保障民眾安居樂業。

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