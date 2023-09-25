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身背3條通緝「惡狼慈善家」陳在斌 陳屍台中高架橋下

陳在斌以少年無力葬父為由對外募款，事後不僅從中侵吞310萬元，且並未交付任何款項給少年，遭新竹地院判刑。（取自臉書）

陳在斌以少年無力葬父為由對外募款，事後不僅從中侵吞310萬元，且並未交付任何款項給少年，遭新竹地院判刑。（取自臉書）

2023/09/25 23:19

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣急難救護協會理事長陳在斌，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝，被比喻為惡名昭彰的「惡狼慈善家」，他昨晚被台中市警方發現陳屍在神岡區高鐵高架橋下的一輛轎車上，車上有燃燒過的木炭，有待檢警調查釐清。

陳在斌近年在台灣各地尋找弱勢家庭勸募，卻打著行善之名詐騙，2019年間得知新竹縣一名張姓少年無力葬父，以臉書對外大肆募款，共募得621萬元，事後不僅從中侵吞310萬元，且張姓少年出庭作證說，陳在斌事後根本沒有給他一毛錢，最後被新竹地院依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬元沒收。

今年3月，新竹市第一分局在新竹市區一間汽車旅館臨檢時，赫然發現陳在斌與3名毒蟲正在開毒趴，立刻將其壓制逮捕，並起獲毒品咖啡包11包。警方氣得大罵「作惡多端！」，員警發現陳男身背妨害性自主、侵占、毒品3條通緝，身上還帶著50萬現金，陳嫌原以為躲在摩鐵開毒趴很隱密，不料仍被警方循線逮個正著。

警方調查，昨晚6點多，有民眾發現神岡區高架橋下有一輛可疑轎車，赫然發現有一名男子躺在車上，疑似失去生命跡象，警方到場後，發現男子已死亡，確認是陳在斌，遺體送至台中市立殯儀館。

警方調查，車內發現燒完的木炭及證件，確認身分死者為家住新竹市47歲陳姓男子，車內除衣物、隨身物品外，並留有遺書。

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