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    首頁　>　社會

    身背3條通緝 「惡狼慈善家」陳在斌開毒趴落網

    男子陳在斌以少年無力葬父為由對外募款，事後不僅從中侵吞310萬元，且並未交付任何款項給少年，遭新竹地院判刑。（取自臉書）

    男子陳在斌以少年無力葬父為由對外募款，事後不僅從中侵吞310萬元，且並未交付任何款項給少年，遭新竹地院判刑。（取自臉書）

    2023/03/15 10:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警方近日展開掃蕩幫派專案，第一分局11日凌晨在市區某汽車旅館臨檢時，發現一名男子見警拔腿就跑，立即上前壓制，發現他竟是惡名昭彰的「惡狼慈善家」陳在斌，且身上還背著性侵、侵佔、毒品等3條通緝，警方逮捕後將其解送地檢署歸案。

    第一分局在新竹市區一間汽車旅館臨檢時，赫然發現陳在斌與3名毒蟲正在開毒趴，立刻將其壓制逮捕，並起獲毒品咖啡包11包。陳男看見員警上門一度抵抗想逃，警方氣得大罵「作惡多端！」成功壓制陳在斌後，員警發現陳男身背妨害性自主、侵占、毒品3條通緝，身上還帶著50萬現金，陳嫌原以為躲在摩鐵開毒趴很隱密，不料仍被警方循線逮個正著。

    對外打著「台灣急難救護協會」理事長名號的陳在斌，2019年間得知新竹縣張姓少年無力葬父，以臉書對外大肆募款，共募得621萬元，事後不僅從中侵吞310萬元，且張姓少年出庭作證說，陳在斌事後根本沒有給他1毛錢！新竹地院認為陳在斌事後多所狡辯，毫無悔意，因此依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬元沒收。

    陳在斌2019年到桃園一間酒店消費，帶1名小姐出場唱KTV，卻在包廂內性侵，被害女子向老闆哭訴，酒店幹部找陳理論，陳卻說喝醉了記不得，被害人不甘受辱，報警提告性侵，全案依強制性交罪嫌移送檢方偵辦。隔年5月，陳在斌又找傳播小姐到桃園某汽車旅館，趁小姐不勝酒力之際性侵得逞，事後辯稱是女子主動拉他進廁所，但他喝太醉完全斷片，被害人怒告性侵。有媒體因而報導陳在斌的多項惡行，並稱他為「惡狼慈善家」。

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