為少年葬父募款？ 「善心人士」遭爆疑有善款流向不明記錄

2019-06-01 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣日前發生一名單親家庭的父親突然過世，但少年無力處理父親後事的事件。台灣急難救護協會總幹事陳在斌隨後在臉書發文，表示將替少年募款，不過現在不僅少年親友出面強調沒有要求協助募款，陳在斌更被爆出疑似有藉募款「中飽私囊」的記錄，新竹地檢署已經介入調查。

據本報報導，陳在斌上月30日中午在個人臉書發文分享此事，並隨即給出募款帳戶，希望民眾「一起響應公益」，隨後也在31日下午表示募款已經充足。

綜合媒體報導，少年親友及死者的老闆已經在協助少年處理後事，親友表示，不知道陳在斌從哪裡得到少年的消息。陳在斌到靈堂時，親友正好離開一陣子，他卻利用少年不懂人情世故，問少年「是不是需要幫忙」，然後就開始直播。

親友表示，根本沒有請陳在斌來幫忙募款，原先也不曉得有直播和PO文這回事，直到看見朋友傳來的訊息才發現，嚇得趕緊連絡縣政府幫忙，請陳在斌停止募款。

而現在更有網友爆料，陳在斌去年12月曾幫一名小腦萎縮患者募款，當時直播展示募集到92萬元，會全數交給當事人。但當事人事後找上網紅「鋼鐵爸」阮橋本投訴，表示陳在斌直播後就自行拿走52萬元，他自己只有拿到40萬元。

當事人指出，他當下有詢問陳在斌，為何要拿走52萬，陳在斌稱因為要「高調處理，讓人家覺得自己很厲害，可以募到這麼多錢」，還說如果有人問起，一定要跟別人說自己有拿到92萬。

陳在斌本人則在昨天（5月31日）深夜再開直播，展示小腦萎縮一案的結案確認書，稱最後募款總額是53萬元。對於先前的92萬元，他表示是因為協會的帳戶只有一個，所以當初有2筆「帳款重疊」，分別為18萬4千元及4萬6千元，而從直播畫面也可看見另有一筆16萬元是捐助骨灰罐及塔位，陳在斌表示，這樣就有92萬元。

但是，53萬和當事人所說的40萬還是兜不攏；且為何當初要宣稱有92萬，卻只給當事人40萬，這些疑點陳在斌還是沒有在直播中說明。現在由於募款一事引發過多爭議，新竹地檢署已經主動關心、介入調查；新竹縣社會處也表示，目前募款款項已經充足，請社會大眾可以不必再捐款。

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