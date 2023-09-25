消防專家轟明揚！林金宏痛心提4疑點 重點應在企業防災

屏東明揚國際大火造成消防員及民眾嚴重死傷。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2023/09/25 08:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚國際大火造成消防員及民眾嚴重死傷，不少質疑聲浪指向檢討消防機關，前消防署組長林金宏今（9/25）晨在粉專「林金宏的消防天地」發文提出4個疑點，他指出，真正的禍首是明揚國際科技公司，怒轟焦點應該是「企業防災」，不是「消防救災」。

林金宏指出，他相信明揚如果預防做得好、不要發生火災，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生。

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其次，林金宏質疑，如果明揚訓練做得好，初期應變得當，不要讓災情擴大，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生。

他接著說，不幸災情擴大，如果明揚一開始疏散做得好，沒有員工受困火場，消防人就可以問心無愧的行使退避權，就算後來發生爆炸，員工及消防人罹難的悲劇也不會發生。

林金宏強調，明揚沒有告知消防人員相關危險物品的資訊，讓消防人員踏入死亡陷阱，難道不是當下最應要求企業立即改善的重點嗎？

除了這4項疑點，林金宏也提到：「屏東爆炸發生之後，很多媒體朋友問我，誰應該負最大責任？我的答案是明揚。」

他說：「從火災發生至今，我一直很想知道幾個答案，17：30報案，但真實火災是幾點發生？這麼多員工受傷是發生在什麼時候？為什麼火災發生之後，會有這麼多員工受困火場？工廠發現火災之後，到底做了哪些應變？應變的過程有無瑕疵？但我找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題。」

林金宏說：「當很多人在檢討消防機關人力、裝備、預算、專業的同時，我更想知道明揚國際在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業情況為何？但我一樣找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題。」

他說：「我認為每一條人命都是平等的，當大家把如何保護消防人，當作唯一焦點來討論，那明揚哪些不幸罹難的員工，又該誰來保護？」

「火災應變就像治病，對症下藥才能活命。同樣火災檢討也像治病，只有對症下藥才能活命。」林金宏說，心裡很感概，為什麼每次消防人罹難，被檢討最多的，永遠是消防機關。更想問的是在這樣的火場，新的裝備就能避免消防人罹難嗎？什麼樣的新裝備，才能擋住這次爆炸的威力？給一套鋼鐵人的裝備嗎？在這樣的火場給足夠的人力，這些殉職的伙伴就可全身而退嗎？還是會犧牲更多人命？

林金宏也問，在這樣的火場，初期指揮官要如何指揮，才能避免同仁殉職？叫同仁不管裡面受困的民眾，不准進火場嗎？消防局長是科班出身，就能避免爆炸發生或讓爆炸威力變小嗎？消防組工會，就能避免這個殉職的悲劇嗎？難道明揚的員工都沒有加入工會嗎？

林金宏強調，明揚沒有告知消防人員相關危險物品的資訊，讓消防人員踏入死亡陷阱，才是當下最應要求企業立即改善的重點，焦點是消防救災、而不是企業防災。這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練。

屏東這場爆炸，還有很多很多問題沒有釐清，在不瞭解病症前，就急著找特效藥，可不可能藥到命除，而不是藥到病除。

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