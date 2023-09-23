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屏東明揚大火死傷多 陳建仁：工廠未提供易燃物及化學品配置

立法院今邀陳建仁就登革熱防治進行專案報告，多位立委質詢時，皆關注屏東工廠爆炸火災的狀況。陳建仁表示，正在調查為何工廠當時沒有提供易燃物質或化學品的配置地點。（記者叢昌瑾攝）

立法院今邀陳建仁就登革熱防治進行專案報告，多位立委質詢時，皆關注屏東工廠爆炸火災的狀況。陳建仁表示，正在調查為何工廠當時沒有提供易燃物質或化學品的配置地點。（記者叢昌瑾攝）

2023/09/23 12:42

〔記者陳政宇／台北報導〕明揚國際公司位於屏東的工廠昨天發生火警爆炸意外，時代力量立委邱顯智質疑，《消防法》明定，工廠若發生大火，須先告知消防人員關於化學藥品的平面擺置。行政院長陳建仁今（23）日表示，這部分正在調查當中，為何當時沒有提供相關的易燃物質或化學品的配置地點。

立法院今邀陳建仁就登革熱防治進行專案報告，多位立委質詢時，皆關注屏東工廠爆炸火災的狀況。

邱顯智關切，屏東大火造成非常嚴重的傷亡，全台灣人應該都覺得非常心痛，亡者也包含非常英勇的消防弟兄，行政院是否能承諾全力撫恤其家屬，予以寬慰。

對此，陳建仁答詢說，消防弟兄很英勇地第一時間點進去，結果很不幸，一進去就發生爆炸，有4位當場就過世，行政院會加強撫恤、安慰他們的家人，提供最好的協助。

邱顯智表示，《消防法》第21條之一規定，工廠若發生大火，須先告知消防人員關於化學藥品的平面擺置。對此，陳建仁坦言，這部分正在調查當中，為何當時沒有提供相關的易燃物質或化學品的配置地點。

邱顯智提到，消防員協會正在總統府前舉行記者會，訴求補充人力、籌組工會、遵循《職安法》。陳建仁表示，消防人員算是政府公務員，籌組工會的部分要再了解研議，但政府一定會對消防人員的權益做最好保障。

陳建仁說，政府很珍惜每一位消防人員的勇敢和投入，特別是這些人犧牲奉獻時，政府都相當不忍，也一定會從優撫恤。

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