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殉職消防員賴俊儒笑容陽光 體能驚人成常訓傳奇

殉職消防員賴俊儒曾於關西消防分隊服務，新竹縣政府消防局於臉書粉專表達哀悼。（擷取自新竹縣政府消防局臉書粉專）

殉職消防員賴俊儒曾於關西消防分隊服務，新竹縣政府消防局於臉書粉專表達哀悼。（擷取自新竹縣政府消防局臉書粉專）

2023/09/23 12:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕好難過！屏東明揚科技氣爆意外中，不幸殉職的消防員賴俊儒，曾於新竹縣關西消防分隊服務，竹縣府消防局於臉書粉專表達哀悼，憶起如陽光般笑容的賴俊儒，體能驚人成為常訓的傳奇；即使調屏東，每隔1、2個月就會回關西走走，每年寄來一箱箱水果，聽聞噩耗令同袍淚流滿面，迄今仍不敢相信！

消防局官方臉書粉專今早PO出「致永遠的陽光大男孩 俊儒」貼文，新竹縣長楊文科也留言表示相當痛心，感謝他為關西分隊效力了3年時間，「俊儒，你是竹縣的驕傲，我們永遠以你為榮！」

該貼文提到，2015那年賴俊儒分派至新竹縣關西消防分隊，熱情又活潑，總給人每天笑嘻嘻的印象；喜歡打籃球，體能非常好。令人印象深刻的是，賴俊儒「下單位後第一次體能測驗，在竹北興隆路上，他的腳一抬起就像飛一般遙遙領先，但不知道要折返，結果一路從興隆路一段衝到五段，一直到最後覺得怪怪的才停下腳步，後來是教官騎著機車把你找回來，成為常訓傳奇之一。」有學長說：「從事消防工作32年，很少遇到這麼開朗，從不發脾氣的年輕人！」

賴俊儒和關西消防分隊感情濃密，絲毫不因長距離而淡化。弟兄們感傷的憶及，賴俊儒回屏東後，每隔一兩個月就會回關西走走，每次分隊有聚餐或烤肉，也一定會跟賴說。

關西消防分隊每一年總是會收到賴俊儒寄來一箱又一箱又大又甜的水果。「今年夏天，也收到了4大箱的芒果，香香甜甜的，就像是你陽光般的笑容，這最後的滋味，將會好好收藏在內心深處！」昨天晚上是最長的一夜，同仁淚流滿面，一夜難眠！

「俊儒想你了，關西分隊永遠都會留一個位子給你，在離開人間前記得要來看看我們，再見」

殉職消防員賴俊儒曾於關西消防分隊服務，新竹縣政府消防局於臉書粉專表達哀悼。（擷取自新竹縣政府消防局臉書粉專）

殉職消防員賴俊儒曾於關西消防分隊服務，新竹縣政府消防局於臉書粉專表達哀悼。（擷取自新竹縣政府消防局臉書粉專）

竹縣府消防局於臉書粉專表達哀悼，憶起如陽光般笑容的賴俊儒，即時調屏東，每隔1、2個月就會回關西走走，每年寄來一箱箱水果，噩耗令同袍淚流滿面，迄今仍不敢致信。（擷取自新竹縣政府消防局臉書粉專）

竹縣府消防局於臉書粉專表達哀悼，憶起如陽光般笑容的賴俊儒，即時調屏東，每隔1、2個月就會回關西走走，每年寄來一箱箱水果，噩耗令同袍淚流滿面，迄今仍不敢致信。（擷取自新竹縣政府消防局臉書粉專）

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