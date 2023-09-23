明揚工廠氣爆 殉職消防員賴俊儒臉書湧親友留言：拜託不是真的

屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，昨晚就傳出屏二分隊消防員賴俊儒不幸殉職，他的家人獲知消息悲痛不捨，在他的個人臉書也可看到，不少親友紛紛留言哀悼。（資料照）

2023/09/23 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，昨晚就傳出屏二分隊消防員賴俊儒不幸殉職，他的家人獲知消息悲痛不捨，在他的個人臉書也可看到，不少親友紛紛留言哀悼，有些人還直呼「上次說的吃飯還沒約欸，回來啊你」、「說好去屏東找你玩的」。

位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，在消防人員救災期間又二度氣爆，導致現場人員傷亡慘重，截至今上午9點已知有傷者98人、罹難者4人（3消防人員+1員工）、失蹤5人（4員工+1消防人員），罹難者當中也包含屏二消防分隊員賴俊儒，昨晚其家人也趕到醫院，由於面目全非賴父一開始無法確認，直到賴母、賴妻到院後，從衣著、名條還有身形等特徵，才確認就是賴員，賴母和賴妻痛哭失聲，傷痛欲絕。

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賴母說，兒子與來自英國伯明罕的妻子去年10月結婚，原定今年11月要去蜜月旅行及回英國見岳父，明年2月要舉辦婚禮，卻突然傳來噩耗，讓她無法接受。

與此同時昨晚間9點多在賴俊儒的臉書底下，也有一些人留言表示「我選擇相信奇蹟~拜託要平安歸來啊」、「回來吃肉呀…我還要帶我女兒給你看你這隻柴犬阿」，稍晚則開始有更多人留言表示「Momo 你幹嘛那麼認真啦」、「你生日快到了！我們還期待再見面的..」、「說好帶我去坐遊艇的」、「乾真的不要鬧啦⋯」、「怎麼會」、「拜託不要是真的」，也有一些人直呼「誒我們的雞翅你要烤好了嗎？我們大家都在等你」、「今天看到新聞還傳訊息問你還好嗎？結果沒想到卻在新聞上看到你的名字…」，從留言可看出親友們都十分悲痛不捨。

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