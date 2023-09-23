屏東工廠爆炸消防員殉職 林右昌趕抵現場：將從優撫恤

內政部長林右昌抵達火災現場，了解爆炸傷亡及處理情況。（記者葉永騫攝）

2023/09/23 02:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕內政部長林右昌今天凌晨抵達屏東明揚國際科技工廠爆炸現場，了解災害傷亡情況，他表明總統及行政院長都很關心，指示他和衛福部政務次長王必勝南下協助屏東縣政府處理相關應災工作，王必勝在高雄協助調度醫院把傷患分配接受最好的照顧，他到現場了解，目前失聯的4名消防弟兄，已確認3名死亡，1人還在確認。

失聯的6位工廠員工仍在努力尋找，由於目前火勢還沒有完全控制，內部溫度仍相當高，現在正運用消防機器人把火線拉開、區隔，讓火勢不會再延燒，目前火勢已獲得控制，要等到溫度下降再搜尋失聯的員工。

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內政部對於這次的火災原因和情況，將在今天下午召開調查會議，透過專家會議來釐清火災的原因。目前現場仍持續爆炸，消防人員無法太靠近，加上廠內仍有閃燃、易燃物，工廠裡面也很大，有2萬平方公尺、儲貨相當多，更增加了救災難度。

林右昌說，這次消防人員救災時，從入口才進入15公尺的地方就發生爆炸，4名消防弟兄被震飛，他們雖然都是經過嚴格訓練，但火場瞬息萬變，發生這樣的事情真的很遺憾。目前已確認有3名消防人員死亡，1人還在確認中，內政部表示 將會用最高、從優的方式來撫恤殉職的人員。

內政部長林右昌南下慰問家屬。（記者葉永騫攝）

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