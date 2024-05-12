為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新竹男騎車超速撞電動自行車駕駛害成植物人 地院不給緩刑

新竹男騎車超速撞倒電動自行車駕駛成植物人，地院判刑且不給緩刑。（記者蔡彰盛攝）

新竹男騎車超速撞倒電動自行車駕駛成植物人，地院判刑且不給緩刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/12 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕擔任汽車維修學徒的黃姓男子前年騎機車超速，撞上騎電動自行車的陳男，導致陳男頭部重傷，多次手術後迄今仍無意識，新竹地院依過失傷害致人重傷罪將他判刑8月，且因雙方未和解，不予緩刑。

法官調查，前年8月18日晚間黃男騎機車沿新竹市香山區中華路六段由南往北方向行駛，竟疏於注意，貿然超速行駛。

當時陳男騎電動自行車欲沿長興街273巷左轉進入中華路六段時，亦疏未注意閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時方得續行，且行至交岔路口中心處方得左轉，即貿然左轉通過，雙方因而發生碰撞，致陳男人車倒地，並受有右側創傷性硬腦膜下血腫合併腦疝脫、右側頭蓋骨骨折、呼吸衰竭、創傷性硬腦膜下出血，且有期間長短未明之意識喪失等重大難治傷害。

被害人經持續就醫治療，仍呈創傷性硬腦膜下出血，伴有期間長短未明之意識喪失，醫院表示被害人發生事故後接受數次手術治療，去年4月至門診時仍意識不清，安排神經理學檢查結果為只對疼痛有反應，其後追蹤迄今並無改善，醫療上評估其病情再進步之可能性低。法官綜合各項事證，得知被害人因本案道路交通事故所受傷害，於送醫治療相當期間後，仍呈現意識喪失情形，堪認確已達嚴重減損身體、健康有重大難治傷害程度，自屬重傷害無疑。

法官審酌被告本應遵守行車相關規定，而案發當時不論路況、視距均屬良好，被告騎駛普通重型機車卻未注意車前狀況、未遵守交通號誌並超速行駛，而肇致本案車禍，使被害人受重傷，雖被害人也有過失，而與被告同為肇事原因，然被告行經設有閃光黃燈號誌之交岔路口，未減速慢行反超速行駛，被告過失情節實屬重大。

且被害人因本車禍事故所受傷勢確屬嚴重，陷入無法自理日常生活，需仰賴家人照顧、扶助，尤使妻子須肩扛如此重擔，足認本件車禍事故對被害人夫妻身心狀況影響確屬重大，被告業已先行賠償強制責任保險理賠金217萬，惟因賠償金額與陳妻無共識致未能達成和解，最後依過失傷害致人重傷罪判刑8月，且不予緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化3姊弟車禍撞傷 警5天大執法狂抓近2千件超速
2024/02/27 18:07

彰化3姊弟車禍撞傷 警5天大執法狂抓近2千件超速
台中母子車禍命危！聯結車司機：沒超載沒超速 「過彎抓不到重心」翻車
2024/03/10 19:20

台中母子車禍命危！聯結車司機：沒超載沒超速 「過彎抓不到重心」翻車
機車騎士閃黃燈路口搶快超速 撞死斑馬線上行人判刑1年
2024/03/06 08:35

機車騎士閃黃燈路口搶快超速 撞死斑馬線上行人判刑1年
最新畫面曝！ 台中聯結車連續超車壓扁休旅車 瞬間噴出大量碎片
2024/03/11 16:20

最新畫面曝！ 台中聯結車連續超車壓扁休旅車 瞬間噴出大量碎片
恍神？男子凌晨駕車自撞台64分隔島 車頭全毀逃死劫
2024/03/20 10:53

恍神？男子凌晨駕車自撞台64分隔島 車頭全毀逃死劫
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播