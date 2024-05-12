新竹男騎車超速撞電動自行車駕駛害成植物人 地院不給緩刑

新竹男騎車超速撞倒電動自行車駕駛成植物人，地院判刑且不給緩刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/12 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕擔任汽車維修學徒的黃姓男子前年騎機車超速，撞上騎電動自行車的陳男，導致陳男頭部重傷，多次手術後迄今仍無意識，新竹地院依過失傷害致人重傷罪將他判刑8月，且因雙方未和解，不予緩刑。

法官調查，前年8月18日晚間黃男騎機車沿新竹市香山區中華路六段由南往北方向行駛，竟疏於注意，貿然超速行駛。

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當時陳男騎電動自行車欲沿長興街273巷左轉進入中華路六段時，亦疏未注意閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時方得續行，且行至交岔路口中心處方得左轉，即貿然左轉通過，雙方因而發生碰撞，致陳男人車倒地，並受有右側創傷性硬腦膜下血腫合併腦疝脫、右側頭蓋骨骨折、呼吸衰竭、創傷性硬腦膜下出血，且有期間長短未明之意識喪失等重大難治傷害。

被害人經持續就醫治療，仍呈創傷性硬腦膜下出血，伴有期間長短未明之意識喪失，醫院表示被害人發生事故後接受數次手術治療，去年4月至門診時仍意識不清，安排神經理學檢查結果為只對疼痛有反應，其後追蹤迄今並無改善，醫療上評估其病情再進步之可能性低。法官綜合各項事證，得知被害人因本案道路交通事故所受傷害，於送醫治療相當期間後，仍呈現意識喪失情形，堪認確已達嚴重減損身體、健康有重大難治傷害程度，自屬重傷害無疑。

法官審酌被告本應遵守行車相關規定，而案發當時不論路況、視距均屬良好，被告騎駛普通重型機車卻未注意車前狀況、未遵守交通號誌並超速行駛，而肇致本案車禍，使被害人受重傷，雖被害人也有過失，而與被告同為肇事原因，然被告行經設有閃光黃燈號誌之交岔路口，未減速慢行反超速行駛，被告過失情節實屬重大。

且被害人因本車禍事故所受傷勢確屬嚴重，陷入無法自理日常生活，需仰賴家人照顧、扶助，尤使妻子須肩扛如此重擔，足認本件車禍事故對被害人夫妻身心狀況影響確屬重大，被告業已先行賠償強制責任保險理賠金217萬，惟因賠償金額與陳妻無共識致未能達成和解，最後依過失傷害致人重傷罪判刑8月，且不予緩刑。

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