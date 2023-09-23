殉職消防員11月度蜜月……周春米淚崩致歉 父：沒有誰的錯

屏東縣長周春米深夜趕到醫院探視，向殉職消防員父親致意。（記者陳彥廷攝）

2023/09/23 01:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，消防員賴俊儒不幸殉職，晚間7點送到醫院，父親約晚上9點半左右趕到，但賴員面目全非，無法指認，賴母、新婚妻及親友趕抵，妻子辨認他身上衣著及身形，確認就是屏二分隊賴員。

屏東縣長周春米深夜11點趕到醫院慰問關懷，面對賴母聲淚俱下，也跟著淚崩，周春米稱讚賴員及其他消防員是英雄，救了工廠至少80條人命。

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賴母說，兒子與來自英國伯明罕的妻子去年10月結婚，原定今年11月要去蜜月旅行，這場火災實在是太過突然，她無法接受。她說，今天聽到工廠爆炸時，就覺得這火災一定很可怕，但兒子一定無懼親赴第一線打火，沒想到晚間竟是傳來噩耗。

賴員被送到醫院，已經面目全非無法辨認，賴父一開始無法確認，直到賴母、賴妻到院，從衣著、名條還有身形等特徵，才確認就是賴員，賴母和賴妻痛哭失聲，傷痛欲絕。

縣長周春米深夜11點左右到醫院，緊握賴母、賴妻的手，致上最高的敬意，她說，現場還在持續救火，她將現場交由現場指揮官後，再趕到醫院探視家屬。

與英國妻原定11月蜜月旅行見岳父

賴母說，兒子常常和她分享救火救難的經驗及故事，她也鼓勵兒子一定要堅持下去，他是所有人的英雄，但沒想今日竟是這個結局。兒子才剛和英國籍的妻子結婚，今年11月才要去瑞士及回英國見岳父，明年2月要舉辦婚禮，他的人生才正要發光發熱，沒想到竟就此殞落，令人難以接受。她也大讚兒子很優秀，以兒子的所作所為為榮。

周春米哽咽地說，現場仍全力灌救及搜尋失蹤者，但賴員是所有人的英雄，因公殉職的他與其他消防員們救出至少80條工廠的人命，他是個英雄，縣府一定會全力處理他的後事。賴母隨後用英語「GREAT」，向賴妻述說縣長的講法，要她向她爸爸說，她的先生是個偉大的打火英雄。

周春米也向賴父致意，情緒接著潰堤淚崩，不斷躹躬致歉，賴父則說，這件事情是災禍，沒有誰的錯，碰上了就碰上了，他不想要兒子殉職，但也不想要別人因此殉職，一切都是命中注定。

屏東縣長周春米向賴母及遺孀致意。（記者陳彥廷攝）

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