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屏東大火3勇消殉職 彰化縣消防局致敬反挨酸：是忘了他嗎？

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，令彰化地方想起2年前喬友大樓火災造成消防員陳志帆殉職。（資料照）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，令彰化地方想起2年前喬友大樓火災造成消防員陳志帆殉職。（資料照）

2023/09/23 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，消防員進火場搶救時發生氣爆，不幸有3名消防員殉職、1名消防員失聯，這是繼2年前彰化市喬友大樓火災造成消防員陳志帆殉職後，再有消防員於火場殉職，彰化縣消防局的救災官網今天由以往彩色變成黑白畫面，並在臉書官網張貼「向屏東的消防同仁致敬」，不少網友留言集氣，卻也有人酸稱「記得跟屏東加油，卻忘了自己同仁陳志帆嗎？」

2021年6月30日晚間近8時，彰化市喬友大廈發生大火，7~9樓防疫旅館20多名檢疫的民眾受困，33歲的東區消防分隊員陳志帆等人背負空氣瓶搶進火場搜救，於9樓發現數名民眾，不料濃煙急竄阻斷來路，陳志帆奮不顧身就地安置民眾免於危難，致後續成功救出8人，不料自身未能及時撤離，空氣瓶氧氣耗盡英勇殉職。後續民間發起立碑紀念，家屬也希望陳員是最後一位，不料言猶在耳，昨晚又發生3名消防員英勇救火時不幸殉職，另有1人失聯。

彰化縣消防局官網今天整個頁面變成黑白，並寫下「慟！救災英雄殞落」，臉書官網也張貼「向屏東的消防同仁致敬」，並表示晚間屏東的工廠火警傳來不幸的消息，讓我們為傷者祈福，早日康復，更為英勇的消防人員致敬；屏東消防加油，現場救災人員辛苦了，彰化消防共同集氣。

不少網友表達沉痛哀悼、現場救災和支援的弟兄辛苦了，不過也有網友酸稱，記得跟屏東加油，卻忘了自己同仁陳志帆嗎？另有網友指出，如果彰化縣政府與消防局真心想向英勇的消防員致敬，請正視2年前發生的喬友大火消防員殉職案，儘速立碑記取教訓，無線電問題改善了嗎？入室管理落實了嗎？RIT真的可以上場嗎？看看屏東再想想自己。

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，令彰化地方想起2年前喬友大樓火災中殉職的消防員陳志帆。（資料照）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，令彰化地方想起2年前喬友大樓火災中殉職的消防員陳志帆。（資料照）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，彰化縣消防局官網由彩色變成黑白。 （翻攝彰化縣消防局官網）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，彰化縣消防局官網由彩色變成黑白。 （翻攝彰化縣消防局官網）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，彰化縣消防局救災官網由彩色變成黑白。 （翻攝彰化縣消防局官網）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，彰化縣消防局救災官網由彩色變成黑白。 （翻攝彰化縣消防局官網）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，彰化縣消防局臉書官網張貼「屏東消防加油」。 （翻攝彰化縣消防局臉書官網）

屏東明揚科技工廠昨晚發生火災，不幸有3名消防員殉職，彰化縣消防局臉書官網張貼「屏東消防加油」。 （翻攝彰化縣消防局臉書官網）

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