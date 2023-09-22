他聽聞老婆被亂摸打瞎朋友左眼 二審輕判1年8月

打瞎朋友左眼的陳男，一審判刑2年9月，高等法院台中分院二審改判1年8月。（記者張瑞楨攝）

2023/09/22 16:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣陳姓男子於去年3月20日晚間，與妻子及朋友於水里鄉一間釣蝦場包廂內聚餐，他上完廁所後，聽聞朋友亂摸其妻，氣得對朋友一陣拳打腳踢，把朋友左眼打瞎，南投地方法依重傷害罪判刑2年9月，陳男上訴二審，宣稱自己雖有傷人之舉，卻無重傷害之意，高等法院台中分院認為雙方無重大恩怨仇隙，難以認定陳男有痛下重手的重傷害犯意，改依傷害致人重傷罪判刑1年8月，可上訴。

判決書指出，擔任水泥師傅的陳男，於上述時間與妻子、朋友多人，至釣蝦場包廂聚餐飲酒，陳男席間暫離如廁，返回包廂時，朋友已不在該包廂內，他聽另一友人轉述得知，他上廁所時，朋友亂摸妻子與其他女性友人，遂走出包廂外，找朋友理論。

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雙方爭執時，陳男一陣怒毆，徒手毆打、腳踢朋友的頭與臉部，導致朋友下巴撕裂傷、下唇撕裂傷、下唇內側撕裂傷、左眼球破裂等傷害，送醫急救治療後，迄今仍有左眼眼球萎縮、視力無光感，且無恢復的可能。

南投地院認為，陳男有毒品、詐欺、竊盜等犯罪前科，素行不佳，僅因細故糾紛，不思以理性和平方式處理，竟對朋友犯下重傷害犯行，導致左眼失明，但犯後坦承犯行，並與朋友達成和解及賠償損害，態度尚可，依重傷害罪判刑2年9月。

陳男上訴二審，他宣稱，自己坦承有傷害行為，但他否認有致人重傷之意，當時朋友是坐著，他是站著，他打下去剛好打在朋友頭部，他不是故意打朋友頭臉部等語。

高等法院台中分院二審認為，陳男與朋友並無重大恩怨仇隙，難以認定陳男有痛下重手，蓄意毆打朋友左眼的重傷害犯意，據此改依傷害致人重傷罪判刑1年8月，可上訴三審。

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