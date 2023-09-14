法界︰砍四肢30刀 重傷害罪可判12年

刺殺前女刀三十刀的余男，晚間在高雄左營大路一家速食店落網。 （民眾提供） 高雄余姓男子因騷擾吳姓前女友，被羈押一個多月獲釋後竟瘋狂砍殺吳女。（讀者提供）

2023/09/14 05:30

違反保護令 法官可命戴電子手環 劃禁制區 避免接觸被害人

〔記者吳政峰／台北報導〕男子余俊翰因騷擾吳姓前女友、違反保護令被羈押一個多月，上月底獲釋後疑心有不甘，十三日朝吳女狂砍卅刀，砍殺部位全部集中在四肢，不排除想以「攻擊非致命部位」規避具有殺人的犯意，不過觀晰科技法律事務所所長王捷拓直言，並非只劈肢體就可以免於殺人追訴，若有主觀犯意，仍可能成立殺人未遂罪（被害人重傷）；即便逃過殺人罪責，余男也可能面臨可判到十二年的重傷害罪，刑度並不輕。

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只砍4肢 仍可能成立殺人未遂罪

王捷拓說，刑責相對應的適用法條，須從被告的主觀犯意論證，但主觀犯意不易舉證，故須從客觀事實推論，至於何為客觀證據？通常會以攻擊部位與力道、受傷程度、雙方仇恨值、動機、認識時間長短、事後協助送醫或妨害就醫等指標做為依據。

王捷拓指出，攻擊頭頸、心臟等要害，成立殺人罪的機率確實較高，但用力揮砍四肢，除可能斬斷動脈，造成瞬間大量失血，也可能出現低血容性休克，檢察官不會因為嫌犯只砍四肢，就一定不追訴殺人罪嫌，仍不排除會以他可預期行凶恐致吳女死亡，以「不確定故意」起訴殺人罪；殺人罪本刑十年起跳，即使是未遂，實務上判到九年刑的案件比比皆是。

王捷拓分析，就算最後認為不構成殺人罪，余男成立重傷害罪的機率很高，本刑為五年到十二年刑。他建議，家暴案件加害人獲釋後，衛政、社政、警政應同步啟動評估有無持續傷人之虞？是否應送強制治療？

詠衡法律事務所執行長鍾維翰表示，實務認定殺人或傷害，確以有無攻擊頭部、臟器做判斷；刀數多寡，不會用來評斷有無殺人犯意，但可能用以區別重傷害或傷害，余男猛砍卅刀，主觀上會被視為要毀敗或嚴重減損吳女一肢以上之機能，以重傷害論處。

鍾維翰指出，家庭暴力防治法規定，家暴犯如有再犯之虞，可續行羈押，且法院裁押都是以兩個月為基數，目前無從得知余男為何被押未滿兩個月就出來。他建議，針對違反保護令的家暴犯，法院若不准押，應命其穿戴電子手環，劃設禁制區，避免他再接觸被害人。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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