余俊翰不甩保護令 社工曾建議吳女換工作地

刺殺前女刀三十刀的余男，晚間在高雄左營大路一家速食店落網。 （民眾提供） 高雄余姓男子因騷擾吳姓前女友，被羈押一個多月獲釋後竟瘋狂砍殺吳女。（讀者提供）

2023/09/14 05:30

〔記者洪定宏、許麗娟／高雄報導〕高雄市昨天驚傳吳姓超商女店員慘遭前男友余俊翰狂砍卅刀的情殺案，令人髮指的是，余男長期跟騷吳女，因違反保護令被收押一個多月，卻於獲釋後直闖超商瘋狂砍殺吳女。

高雄市社會局家防中心指出，余男、吳女原為情侶，今年四月間分手，余男希望復合，不斷前往吳女的住處及工作的超商騷擾跟蹤，吳女五月報警後，社會局會同警方協助，法院於六月底核發保護令，但余男仍多次違反保護令，七月廿二日余男被警方拘提到案經法院裁定收押至八月底，隨即提醒吳女小心防範。

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據了解，社工從五月接獲通報後，曾多次建議吳女變更工作地點或時段，但疑因余男不曾施暴或出言恐嚇，以致吳女未能提高警覺，直到昨天案發前，仍在原超商上大夜班。

余男獲釋後於九月九日曾到超商前「徘徊」，警方接獲吳女報案到場，儘管余男已離去，警方仍協同社會局準備向檢方聲請拘票，不料昨天凌晨就發生憾事。警方表示，余男目前無業且居無定所，明顯是獲釋後預謀犯案。

家防中心強調，若遇到不斷騷擾跟蹤者，務必要報警、聲請保護令，並與社工討論安全計畫，也可考慮更換工作時間、地點、攜帶防身器材；高市社會局表示，會持續追蹤個案的生活狀況，給予心理情緒支持。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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