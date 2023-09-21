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影像曝光！幫你賣靈骨塔位全是騙局 檢警逮17人扣1.3億現金

警方將主嫌郭女及16名共犯移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將主嫌郭女及16名共犯移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/21 17:36

〔記者陸運鋒／新北報導〕52歲女子郭文蓮等人，對外佯稱有買家願意收購靈骨塔，進而洗腦多名民眾，告知若購買骨灰罐就可脫手牟利，超過至少60人因此上當，檢警長期蒐證後，日前兵分多路拘提17名犯嫌到案，查扣不法所得1億3463萬元及不動產15筆等證物。

中和警分局調查，郭女等人成立空殼公司，藉著殯葬業背景，取得曾購買大量靈骨塔位的民眾名單後，進而聯繫稱有買家願意收購靈骨塔，再派出假買家，話術需要搭配骨灰罐及殯葬商品才願意購買。

據指出，因被害人急著出售，於是添購許多相關商品，待被害人無力再支付金錢，郭女等人即誆稱買家不願購買塔位，所以交易失敗，警方初步清查，被害人至少60人，部份遭詐騙金額約5500萬元。

中和警方今表示，案經長期蒐證見時機成熟，日前兵分22路，前往三重、蘆洲、五股及台北市等地，拘提郭女及共犯17人到案，同時查扣不法所得1億3400餘萬元、價值80萬元的金塊、外幣180萬元、8輛等名車及不動產15筆等另扣得手機、電腦、教戰守則等證物。

警詢時，郭女全盤否認詐騙行為，而部份共犯則坦承犯案，詢後依組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，全案共裁定羈押11人。

警方將主嫌郭姓女子移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將主嫌郭姓女子移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣1.3億現金及相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣1.3億現金及相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣8輛名車。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣8輛名車。（記者陸運鋒翻攝）

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