男遭靈骨塔投資詐騙345萬 行員報警攔阻

聽信網友言論，以為投資靈骨塔即可獲得超額報酬。（記者鄭景議翻攝）

2022/09/29 23:54

〔記者鄭景議／台北報導〕50歲蕭男聽信網友言論，以為投資靈骨塔即可獲得超額報酬，日前前往台北市永豐銀行興隆分行，想提領345萬元來交給友人投資，行員發覺不對勁，趕忙通報文山第二分局興隆派出所警方，警方到場後跟蕭男解釋靈骨塔詐騙手法，蕭男才得知自己受騙上當，遏止一場詐騙。

蕭男向警方表示，經朋友介紹一名網友相談甚歡後，對方聲稱投資靈骨塔即可獲得超額報酬，塔位亦可供自己或家人使用，交付新台幣345萬元才能購買，王等2員一聽察覺有異並與經常發生之靈骨塔投資詐騙手法雷同，趕忙苦口婆心開始勸阻。

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蕭男聽後雖仍半信半疑，後經警方與該名網友通話後，該網友表示此次交易先取消後便倉促掛斷電話，蕭男此時恍然大悟，所幸行員及吳女機警報警，對警方此次熱心幫助之行為深表感激，警方告知蕭男相關反詐騙宣導及詐騙諮詢管道，以防下次再次掉入假投資詐騙陷阱，多一分的求證，自身的財產也就多一分保障。

文山第二分局呼籲，靈骨塔買賣常涉及詐欺情節，如有買賣需求者，可逕向各縣市主管機關或殯葬管理處查詢正確公司電話號碼，並查證有無委託買賣仲介事務。

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