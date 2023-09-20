諸慶恩案檢察總長非常上訴成功 最高院改判「駁回檢方上訴」

最高法院。（資料照）

2023/09/20 16:16

〔記者張文川／台北報導〕佳和實業董事長翁茂鍾因與多位司法官、警調官員不當交往，讓他的司法案件公正性備受質疑，高檢署針對前百利達銀行台北分行已故經理諸慶恩「偽造定存單案」，向高等法院聲請再審被駁回確定；檢察總長邢泰釗認為最高法院當年的不受理判決，為重大違背法令的無效判決，非予救濟不足以保障人權，去年12月向最高法院提起非常上訴；最高法院今認定偽造文書本來就不得上訴三審，判決「撤銷2013年確定判決中『不受理』的部分，並駁回檢察官的上訴」，意即檢方非常上訴成功，諸慶恩於二審即已有罪確定。

最高法院認為，本件檢察官在二審審理期間，對於有罪的業務登載不實部分，沒有爭議商會法有法規競合的問題，到三審才上訴主張二審業務登載不實部分，有商業會計法法規競合關係，且就不另為無罪部分，上訴理由無隻字片語，而因為業務登載不實罪不得上訴第三審，這部分是未合法上訴。

請繼續往下閱讀...

故三審撤銷原判決，駁回檢察官上訴，諸慶恩判決有罪已確定，依業務登載不實罪部分判處可易科罰金之刑4月，緩刑3年定讞。

檢察官是在2013年以刑法業務登載不實文書、商業會計法罪起訴諸慶恩，一審判2件罪名都無罪；二審改依行使業務上登載不實文書罪，將諸慶恩判刑4月、得易科罰金並緩刑，商業會計法部分則「不另為無罪諭知」。

檢方將全案上訴三審，諸慶恩對有罪部分也提上訴，但諸在審理期間的2003年5月24日死亡，最高法院在同年8月14日判撤銷二審判決中關於諸慶恩的部分（第1項），本件不受理（第2項），駁回諸慶恩的上訴（第3項）。成為本案確定判決。

最高檢察署去年12月提出非常上訴，認為高檢署檢察官當年的上訴，是依據諸慶恩的聲請而發動，上訴範圍僅及於判有罪的偽造文書罪，但刑事訴訟法規定此罪不得上訴，檢察官當年的上訴並不合法，以致最高法院錯誤做出不受理判決（第2項），是重大違背法令的無效判決。

最高法院今認同最高檢的見解，認為諸慶恩所涉的偽造文書，依法本來就是二審確定案件，不得上訴，檢方的上訴違法，而最高法院當年做出的不受理判決也因而違法，因此於今日撤銷當年最高法院的不受理判決，改判「駁回檢方上訴」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法