諸慶恩偽造文書案 檢察總長提非常上訴

檢察總長邢泰釗。（資料照）

2022/12/16 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕前百利達銀行台北分行經理諸慶恩，代表銀行向佳和集團負責人翁茂鍾旗下的怡華公司追債，反遭控偽造文書被判有罪，冤屈還來不及平反就含恨而亡。高檢署去年試圖替諸慶恩平反，聲請再審遭駁回，檢察總長邢泰釗審酌後認為，最高法院當年的不受理判決，為重大違背法令的無效判決，且判決理由矛盾，非予救濟，不足以保障人權，昨向最高法院提起非常上訴。

二○○○年間，台北地檢署起訴諸慶恩涉犯偽造文書等罪，一審台北地院判決無罪，二○○二年二審高等法院改依業務登載不實文書罪判刑四月、緩刑三年；諸慶恩上訴，檢方亦依被告聲請提起上訴，但諸慶恩於二○○三年間死亡，最高法院分別駁回及不受理兩造上訴，全案確定。

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翁茂鍾被爆與多名司法官不當交往後，高檢署去年間針對諸慶恩案向高院聲請再審，但被駁回，抗告後也被最高法院駁回確定。

最高檢察署昨表示，高檢署當年上訴是依諸慶恩的聲請而發動，範圍僅及於高院對諸慶恩判有罪的偽造文書，但該部分依刑事訴訟法規定不得上訴，當年上訴不合法，最高法院誤為不受理判決，為重大違背法令的無效判決。

最高檢指出，原確定判決一方面以諸慶恩的上訴不合法為由，判決駁回上訴，另方面卻認為檢察官上訴合法，而以諸慶恩死亡為由判決不受理，違背「相同事物應為相同處理」法理，有判決理由矛盾的違背法令。

最高檢表示，原確定的無效不受理判決，已阻礙為諸慶恩利益聲請再審以平冤的訴訟途徑，使諸慶恩及家屬因有罪判決所受的人格、名譽損害，無從獲得平反及彌補，侵害憲法所定的人性尊嚴與人格權，遂依刑事訴訟法規定提起非常上訴。

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