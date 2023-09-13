台大醫學系「落榜頭」控在校生重考排擠 提告要求錄取

台大醫學院。（資料照）

2023/09/13 09:11

〔記者溫于德／台北報導〕李姓高中生去年參加「111學年度學士班申請入學招生考試」，是台灣大學醫學系的「落榜頭」，他不滿校方未排除在校生錄取或增額錄取，導致其就讀機會遭排擠，提起行政訴訟要求讓他錄取。台北高等行政法院指李生總分未達最低錄取標準，不會因為其他考生身分有異而影響其就讀機會，判他敗訴。

李生去年通過台大醫學系的第一階段篩選，再參加第二階段指定科目甄試，因總分75.97分，未達最低錄取標準，收到不錄取通知。

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李生認為，台大醫學系放榜前就接獲檢舉，指蘇姓學生原本就是該科系的學生，卻未揭露在籍就讀便報名參加考試，何況蘇生也表明不會登記就讀；另繁星計畫有兩名缺額，校方卻沒有任何處置，也沒有增列備取名額，導致他無法錄取，成為「落榜頭」。

李生進一步提到，台大醫學經教育部核定錄取名額為50人，代表校方應足額錄取；而蘇生口試當下刻意拒絕說明自己是在校生，有違校方招生須知，況且入學生若同時在台大有2個以上的學士班學籍應予退學。

李生因此請法院撤銷他不錄取的決定，並撤銷蘇生報考及錄取的資格，再重新作成他錄取的決定。

台大解釋，依司法院釋字第626號解釋，大學基於自治可以自行訂定入學資格條件以篩選學生，且憲法的保障並不包括「人民請求給予入學許可」、「提供特定教育給付」等權利。

再者，根據大學辦理招生作業要點、簡章等規定，考生甄選的總成績若未達最低錄取標準，即便校方尚有名額也不會錄取，李生總成績75.97分，未達最低錄取分數76.02分，所以未錄取李生。

台大也提到，招生簡章、招生須知並未限制、禁止已有大學學籍者再度報考，故無論蘇生重考動機為何，都無須撤銷蘇生的錄取資格。

北高行認同台大的說法，並審酌李生的考生身分是申請入學，基於大學自治原則，李生沒有請求權訴請台大作出特定錄取規範，尤其是在他人是否具報考、錄取資格，李生僅能主張最低錄取標準是否合法，決定判李生敗訴；可上訴。

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