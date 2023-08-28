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說謊？柯文哲稱曾拿杜聰明獎學金 醫翻歷屆名單：有影才通講！

退休醫師楊斯棓發文質疑，柯文哲稱自己曾以醫學系第一名拿過杜聰明獎學金「可能是在說謊」。（資料照）

退休醫師楊斯棓發文質疑，柯文哲稱自己曾以醫學系第一名拿過杜聰明獎學金「可能是在說謊」。（資料照）

2023/08/28 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲25日前往高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時公開表示，自己曾以醫學系第一名拿過杜聰明獎學金，並稱此話僅是表達對杜聰明的景仰，和選舉無關。不過退休醫師楊斯棓發文質疑，他翻閱歷屆得獎者名單，皆未看見柯文哲的名字，質疑他在說謊。不過楊斯棓也承諾，若柯文哲公開出示當年的得獎證明，他願意立刻跟財團法人杜聰明博士獎學基金會購買三萬元的相關出版品，全數捐給各級學校。

楊斯棓表示，杜聰明基金會給予的獎學金有幾種，柯文哲是醫學系，所以不用去看藥學系或是學士後醫學系的給獎名單，而杜聰明基金會頒發的另外三種獎項，分別是紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎。

楊斯棓翻閱「紀念演講獎」及「優秀論文獎」的歷屆得獎者名單，皆未找到柯文哲；至於「醫學系優秀畢業獎」，楊斯棓指出，此獎項他先前已打電話問基金會，「超難拿的，要各校畢業成績第一名的，才能拿到這個獎，也就是說，每一年台大也就一個得獎者」。

楊斯棓指出，75年度的得獎者，是紀乃文醫師（Nai-Wen Chi），為了怕有時候年代加減漏考慮找錯人，他列出前後兩屆的得獎者，73、74、75、76、77年度的醫學系優秀畢業獎代表，分別為林敏哲、周祖述、紀乃文、許順傑、方震中，並未出現柯文哲的名字，因此提出質疑。

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