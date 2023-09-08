警扮嫖客逮到做半套！2按摩女異議被打槍 法官：釣魚偵查合法

簡易庭認為警員「釣魚偵查」辦案，並未違反人權，駁回挨罰2按摩女異議聲明。（示意圖）

2023/09/08 19:28

〔記者溫于德／台北報導〕兩名女子在養生館提供半套性交易，警員喬裝嫖客上門逮到，各挨罰1500元，向法院聲明異議；台北簡易庭指警員針對已有犯罪或具有犯罪故意之人，使用「釣魚偵查」方法辦案，並未違反人權，駁回聲明異議確定。

今年5月30日晚間9點左右，台北市萬華分局警員持法院核發的搜索票，到轄內一間養生館搜索，當場查獲2名女子各以1800元提供男客半套性交易，依違反社會秩序維護法分別對她們裁罰1500元。

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兩女不服，均聲明異議。其中1人主張自己當晚8點左右就已下班，不可能在店裡性交易；另名女子則說，警員並未查獲事證，單憑他人的指證就認定她提供半套性交易。

簡易庭根據男客證詞，得知女子收錢後曾替男客摩擦生殖器，且男客沒有說謊的必要；另透過警員的錄音譯文可知，女子確實有說，「帥哥，你第一次來，我跟你講，我這邊有幫人抓龍筋，可以齁」，代表兩名女子確實有提供性交易。

簡易庭指出，刑事偵查技術上所謂的「釣魚偵查」，是對已犯罪或具有犯罪故意之人，透過設計引誘的方式，使其暴露犯罪事證，純屬偵查犯罪技巧，並未違反人權，駁回聲明異議確定。

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