台中國民法官參審毒駕釀2死案 光頭佬怨女友背叛、警車追我

劉俊龍對犯罪事實認罪，但他宣稱被女友背叛，以及警車追逐他，而有近似瘋狂的開車行徑。（民眾提供）

2023/09/07 19:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子劉俊龍吸毒後，開車狂飆撞死2人、1人受傷一案，今天下午台中地方法院開庭審理，共有3名法官（含審判長）與6名國民法官，以及2名備位國民法官審理，現場擠滿旁聽者，公訴檢察官用簡報詳列劉吸毒之後，在台中市鬧區宛如瘋狂駕駛的行徑，造成兩家庭破碎，劉男雖認罪，但他也強調，同居女友與獄友有染，再加上警車追他，而有上述行為。

此一國民法官審理案，因事實認定單純，審判長唐中興希望能儘速完成審判程序，順利的話，預計明天將判決。

請繼續往下閱讀...

台中地院今天下午1時30分開庭前，法庭外出現人潮排隊旁聽，包括律師界與學界、司法院其他法院人員與各地檢署人員，此案雖非台中地院第一宗國民法官審理案，但如果明天能判決，將是台中地院第一起判決的國民法官案。

檢察官張凱傑與黃芝瑋，用簡報與播放影音檔案方式，詳列劉俊龍（48歲）的瘋狂駕駛犯行，頂著光頭的劉男，之前有酒駕惡劣的紀錄，2017年駕照因酒駕被註銷，他於今年1月10日吸毒之後，亢奮而數夜未眠，今年1月15日晚間，開車於台中市東區復興路，撞上前方汽車，他想私下和解被拒絕，見對方報警，他宛如瘋狂般，開始一連串危險駕駛行徑。

檢方指出，他在不到5分鐘，於車水馬龍的台中市東區，約3.2公里的路段，闖了10次紅燈，逆向行駛5處路段，關閉大燈1次，還把車開上人行道1次，當時有一名騎乘警用機車的員警發現，騎警車追逐1分鐘，劉男多次闖紅燈，又把車開上人行道，員警不再追逐後，他還是持續危險駕駛，於東光園路與振興路口闖紅燈，高速撞上騎機車的葉姓阿伯，共騎機車的連姓姊妹，造成阿伯與連姓妹妹慘死，連姓姊姊腿部4處骨折，他則棄車逃逸，攔計程車到烏日找朋友躲藏，當天深夜被逮捕。

檢方認為他觸犯施用毒品致不能安全駕駛罪、駕照經註銷期間，以他法致生道路往來危險致人於死罪、駕照經註銷期間駕車過失傷害罪，以及駕車致人死亡而逃逸罪。

劉男對於上述犯罪事實認罪，但他強調，自己已經19年沒有吸食二級毒品安非他命，案發前他因同居女友與獄友（劉男入獄7次）有染，比他早出獄的獄友，竟然與他的女友在一起，他深感被女友背叛而吸毒，再加上有警車（警用機車）追他，才會有上述駕駛行為。

劉男的辯護律師則強調，劉男坦承上述事實，辯方律師只針對量刑部分答辯，希望量刑能給劉男機會（指從輕量刑），審判長唐中興裁定，明天上午繼續審理。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉俊龍闖紅燈且沒有減速，當場撞死2人，1人受傷。（民眾提供）

今天開庭之前，台中地院國民法官審理法庭外，旁聽者大排長龍。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法