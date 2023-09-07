反毒影片選角需求惹議 法務部：已要廠商下架、避免標籤化

台北市前議員邱威傑在臉書上張貼法務部反毒影片的選角需求。（圖取自邱威傑臉書）

2023/09/07 16:08

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市前議員邱威傑（網紅呱吉）6日在臉書貼出一張照片，指法務部委外拍攝反毒宣導影片，廠商的選角要件似乎在暗示有刺青搞樂團的年輕人不要再抽大麻了，腦袋會壞掉，且因角色設定與藝人謝和弦雷同，引出謝和弦留言揶揄「我只收420元 」。法務部7日回應，廠商的作法並不恰當，已嚴正要求下架，避免標籤化特定族群。

照片顯示，法務部反毒宣導影片的演員需求，其中一人角色設定為小明，28歲，男性，作曲家音樂人，外型很潮、染髮、刺青、看起來很兇。小明是知名的作曲家，外表光鮮亮麗的背後，卻是藉由吸食大麻獲取靈感來源的毒犯，並時常引誘他人施用或販售毒品給他人。拍攝時數約10小時，費用5600元。

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另一個角色為小美，26歲女性，光鮮亮麗的公眾人物與音樂人，創作型歌手，代表青年渴受矚目、擁有金錢名，外型很潮、合濃妝、有耳釘唇環加分、看起來很有個性。藉由吸食大麻獲取靈感來源，並依賴大麻才能創作，最終發現所有創造都只虛幻。以鮮明的成功與落寞畫面，來呈現吸食毒品導致的後果。劇情會有演出情境，會電子樂、吉他為佳。時數約18小時，費用8400元。

邱威傑嘲諷「法務部反毒宣傳影片的演員需求，但我怎麼好像已經看懂劇情了？！」、「有刺青搞樂團的年輕人，不要再抽了，腦袋會壞掉。」

由於小明的角色設定與謝和弦相仿，引出謝和弦回應「我只收420元 哈們（在台網路泛指大麻除罪化）」。也有網友留言「這真的沒有構成『職業歧視』嗎？」、「有夠刻板印象的選角」、「可以找民眾堂的1.搞刺青（有）2.頭殼壞掉（有）」、「影射意味濃厚」。

法務部7日回應，法務部112年反毒宣導以大麻防制為主題，委由廠商辦理影片拍攝事宜，已嚴正請廠商從中立的立場，宣導大麻危害性及違法性，避免標籤特定族群，以避免影響宣傳效果。

法務部認為，廠商在網路張貼徵求演員資訊、揭露角色設定、大略劇情等行為，並不恰當，已請廠商下架該片的徵人資訊。

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