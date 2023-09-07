槍殺新北市府副發言人胞弟 兇手起訴適用國民法官法

涉嫌槍殺死者的嫌犯姚宗秦。（資料照）

2023/09/07 14:57

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱，今年5月被發現陳屍在五股區一處山坡，且頭部中彈，警方循線逮捕嫌犯姚宗秦，他起初辯稱是張男借錢不成，一時情緒激動下持槍自轟，他因擔心被誤認殺人而找學弟梁男協助棄屍，後坦承因投資款起爭執而殺人，新北地檢署今日依殺人等罪嫌將他起訴，全案將適用國民法官法審理。

據了解，死者張男與姚嫌6年前在加油站工作認識，結為好友，張男今年5月9日晚間到姚男五股區登林路住處，未料遭遇噩耗，死者母親10日發現兒子並未回家報警處理，警方過濾監視器逮捕姚、梁兩人。

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姚嫌於警詢時供稱張男借錢70萬元未還，9日又登門再借50萬元被拒後，情緒激動拿槍朝頭自轟，他擔心被誤會殺人，才找來梁男協助棄屍。

由於被害者中彈位置位於後腦，警方對姚嫌說法存疑，依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送；檢方也認為，姚男涉嫌殺人、遺棄屍體、槍砲，涉犯重罪且有逃亡與串、滅證據之虞；梁男涉嫌遺棄屍體，亦有串、滅證之虞，均羈押禁見獲准。

經檢方調查，今年5月9日晚間6時許，死者前往姚嫌住處討論投資款返還問題，雙方因此發生爭執，姚嫌盛怒之下，持改造手槍裝上滅音器，站在死者後方朝他後腦開1槍，隨後將死者遺體放入大型塑膠箱，並以床單、窗簾等布料覆蓋，並著手清理現場。

檢方調查，晚間7時許，姚嫌把塑膠箱搬至地下1樓電梯口連接停車場入口暫放，隨後聯繫梁男到場，2人聯手把死者搬上汽車載往五股外寮路棄屍。

偵查時，姚嫌已坦承犯行，檢方調查後依違反槍砲彈藥刀械管制條例「非法持有具殺傷力非制式手槍」、「非法持有子彈」及刑法殺人、遺棄屍體罪嫌將姚嫌起訴；梁嫌所涉因不適用國民法官法，另案偵辦。

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