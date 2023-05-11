新北市政府副發言人胞弟遭槍擊案 嫌犯姚宗秦、梁姓學弟收押禁見

凶嫌姚宗秦被警方依殺人罪嫌移送法辦。（資料照）

2023/05/11 20:37

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱，昨被發現陳屍在五股區一處山坡，且頭部中彈，警方循線逮捕嫌犯姚宗秦，他辯稱是張男借錢不成，一時情緒激動下持槍自轟，他因擔心被誤認殺人，才找來梁姓學弟協助棄屍住處後山，但死者傷勢位於後腦勺，非自戕射擊角度，新北地檢署今複訊後依殺人等罪嫌，向法院聲押禁見姚、梁兩人獲准。

據了解，死者張男與姚嫌六年前在加油站工作認識，結為好友，張男9日晚間到姚男五股區登林路住處，未料遭遇噩耗，死者母親10日發現兒子並未回家報警處理，警方過濾監視器逮捕姚、梁兩人。

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姚嫌供稱張男借錢70萬元未還，9日又登門再借50萬元被拒後，情緒激動拿槍朝頭自轟，他擔心被誤會殺人，才找來梁男協助棄屍。

由於被害者中彈位置位於後腦，警方對姚嫌說法存疑，依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送；檢方也認為，姚男涉嫌殺人、遺棄屍體、槍砲，涉犯重罪且有逃亡與串、滅證據之虞；梁男涉嫌遺棄屍體，亦有串、滅證之虞，均羈押禁見，另外，檢方今已相驗完畢，並將進行解剖，以查明詳細死亡原因及相關細節。

五股棄屍現場，鑑識人員在場發現包裹遺體的橘色床單、還有整理箱等證物。（資料照）

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