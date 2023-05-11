五股槍擊棄屍案 2嫌聲押禁見

五股棄屍現場，鑑識人員在場發現包裹遺體的橘色床單、還有整理箱等證物。（資料照）

2023/05/11 14:59

首次上稿：14:59

更新時間：16:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北市五股區昨下午驚傳槍擊棄屍案，死者是25歲男子張威凱，警方在他頭部發現一處槍傷，嫌犯姚宗秦辯稱是張男借錢不成，一時情緒激動下持槍自轟，他因擔心被誤認殺人，才找來梁姓學弟協助棄屍住處後山，不過，警方發現，死者傷勢位於後腦勺，非自戕射擊角度，新北地檢署今日複訊後聲押禁見姚、梁2人。

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檢察官訊問完畢後，認被告姚男涉嫌殺人、遺棄屍體、槍砲，涉犯是5年以上重罪，且有逃亡、串、滅證據之虞；梁男涉嫌遺棄屍體，且有串、滅證之虞，均聲請法院羈押禁見；此外，檢方已於今天上午相驗完畢，並定期解剖，以查明詳細死亡原因及相關細節。

據透露，張姓死者為新北市政府副發言人張劭斌的胞弟，張劭斌昨晚未接電話。

據了解，張姓死者本月9日白天出門，至昨早仍沒回家，張母擔心愛子安危，昨下午到蘆洲警分局德音派出所報案，並指兒子出門前有說要去向加油站同事、26歲男子姚宗秦借錢。警方過濾監視器，發現死者曾進入26歲主嫌姚宗秦在五股區登林路的住處。

警方找來姚嫌，姚一開始否認死者去找過他，但警方出示姚嫌曾與另名友人疑似搬運屍體進電梯、搬上車影像，姚嫌才改稱，張男先前兩次共向他借了70萬元，尚未還錢，9日又登門要向他再借50萬元，但被他婉拒，張男一時情緒激動，突然持槍朝頭自轟，他嚇傻了，加上擔心被誤會殺人，因此找來24歲梁姓學弟協助，9日晚間7時許，將死者裝入整理箱內搬上車，合力棄屍在五股區外寮路山坡。

警方昨下午依姚描述的地點前往尋找屍體，果然在山區發現張男面朝下卡在10公尺深的山坡，屍體是以床單包裹，後腦勺、背部滲血，經勘驗，初判致命傷是後腦勺一處槍傷，辦案人員找來梁嫌，梁則供稱只協助棄屍，其他都不知道。警方也循線在附近中興路一段發現姚嫌機車，在車內起出犯案手槍。

據了解，死者張男與姚嫌6年前在加油站工作認識，結為好友，張男今年初才兩度向姚男借了70萬元，張男9日晚間再到姚男五股區登林路借錢，未料遭遇噩耗。

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