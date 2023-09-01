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27歲男砍死小舅 桃園首件國民法官案一審判15年8月

桃園首件國民法官參審案件，桃園市27歲男子錢韻丞砍死小舅案，地方法院今天一審開庭判決15年8個月刑期，被告可上訴。（記者闕敬倫攝）

桃園首件國民法官參審案件，桃園市27歲男子錢韻丞砍死小舅案，地方法院今天一審開庭判決15年8個月刑期，被告可上訴。（記者闕敬倫攝）

2023/09/01 18:09

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市27歲男子錢韻丞去年因電燈未關問題，與小舅劉姓男子發生衝突，慎而持切肉刀狠砍，劉男重傷送醫不治。桃園地檢署今年5月將錢男依家庭暴力罪之殺人案件提起公訴。由於錢男涉犯最輕本刑10年以上重罪，全案排定為桃園首件國民法官參審案件，桃園地方法院今（1）日一審開庭判決15年8個月刑期，還可上訴。

桃院審判長林蕙芳說明，錢男對被害人砍刺20處，力道之大造成刀刃彎曲、斷裂，且涉及臉部、頸部等人體要害部位，犯後要求母親叫救護車將小舅送醫急救，以此方式自首，符合《刑法》第62條前段的自首規定要件；然而，錢男未對被害人施救，且是在被害人的父親及姊姊面前行凶，對被害人的家屬造成無盡傷痛，科以減刑後的最低度刑仍嫌過重，故不依刑法第59條規定酌減其刑。

林蕙芳說，考量被告錢男犯罪的原因，因沒有前科，也沒有穩定工作，生活以自身為中心，認為被害人長期對他有言語暴力、肢體衝突的積怨，做案基於殺人犯意，偵查過程一度否認，最後對全案坦承不諱。

林蕙芳說，被告對被害人女兒、家屬造成不可彌補的傷害，僅對被害者女兒道歉，未做出實際補償；被害人的女兒表示，不願意原諒被告。

林蕙芳指出，國民法官們認為錢男沒有褫奪公權的必要，一審依《家庭暴力防治法》第2條第2款家庭暴力罪、《刑法》第271條第1項宣判，量處15年8個月有期徒刑，全案可再上訴。

針對桃園市首起有國民法官參審的案件，林惠芳說，她對於國民法官基於事證而做出量刑、判決，且會提出個人見解，表示非常認可，國民法官們來自各行各業，審理程序中均主動參與討論，經反覆斟酌後，才做出最終裁量。

法官陳布衣說，這次酌審案件最大的重點在於國民法官及備位國民法官的參與，這兩天半的庭議過程有達到《國民法官法》的立法目的，審理流程順暢，國民法官們意見直白，希望國民法官制度在未來能更加完善。

「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛！」法官張羿正指出，這次國民法官們參與審案，態度都相當認真，他希望國民與法官之間在未來能夠更近一步相互理解，由於司法也是如「逆水行舟，不進則退」，期望未來司法院能夠更加努力。

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