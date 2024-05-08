高雄模範警勾結詐團首腦出賣辦案情資 貪污無罪、洩密罪判3年
2024/05/08 11:42
〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年6月當選高市模範警察的新興警分局偵查隊李姓偵查佐，被市警局自清查出他涉密詐騙集團，檢方獲報介入調查，發現李與張姓高中同學有30萬餘元的金錢往來，還把政府打擊詐欺相關專案內容洩漏張男，一審認定李男涉犯洩密罪、個資法等罪判刑3年，但貪污罪部分被法官認定為「借款」，因此判無罪。
去年9月高市警局自檢清查時發現疑有員警洩密，經報請雄檢指揮，檢警於11月1日前往新興警分局偵查隊李姓偵查佐的辦公處所及住家執行搜索，複訊後認定李男犯罪嫌疑重大，檢察官聲請羈押禁見獲准，市警局也立即祭出兩大過將他免職。
請繼續往下閱讀...
判決指出，李員與擔任詐團首腦的張男是高中同學，李男近期因財務狀況不佳，需錢孔急，2022年11月至2023年6月，多次以借款為名義向張收取30萬餘元，張男借錢後，多次要求李男在值班時，透過警用電腦查詢「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、部分被害人筆錄內頁及個人資料，再以LINE拍照方式傳送給張，還把警方配合高檢署辦理查緝不法金流的專案訊息洩漏出去。
李男到案後坦承洩密給張，也表示有向張男拿錢，但辯稱是「借錢」不是貪污的贓款；高雄地院審理時，李男坦承犯行，法官算出他從2022年11月至2023年7月，將165反詐騙系統平台的情資洩露給張男，因此依洩密罪、個資法等罪判刑3年；至於貪污罪部分，法官綜合相關事證，認定李、張之間曾有4次以「借款」名義，共取得13萬元，但雙方並無對價關係，不算賄賂或其他不正利益，因此貪污罪部分判無罪，可上訴。