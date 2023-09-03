台中女住處吼叫露餡 警查出男友引誘吸毒全送辦

台中一名林姓女子吸毒後神智不清在住處吼叫，警方協助送醫後，聲請搜索票進行搜索，搜出毒品、吸食器將林女和楊姓男友送辦。（記者陳建志翻攝；本報合成）

2023/09/03 18:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區一名林姓女子（43歲），日前突然在住處歇斯底里吼叫，引發民眾注意報警，員警獲報趕到，同居的楊姓男友（43歲）神情緊張、言詞閃爍，員警協助送醫後覺得有隱情，隔天立刻向法院聲請搜索票進行搜索，果然發現安非他命、吸食器、毒咖啡包等毒品，林女表示，長期服用精神科藥物導致失眠、精神不佳，同居男友卻提供毒品引誘，表示可提神，讓她差點送命，警方訊後依毒品罪嫌將兩人移送法辦。

這名林姓女子，日前晚上在住處突然出現異常歇斯底里的吼叫，情緒極度不穩，員警和救護人員到場後，詢問林女為何會如此？同居的楊姓男友（43歲）卻有口難言，神情緊張、言詞閃爍，讓警方起疑。

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大里分駐所的員警懷疑應該是吸毒造成，隔天立即向法院聲請搜索票進行搜索，果然在兩人的住處，查獲毒品咖啡包、二級毒品安非他命、吸食器等證物。

林女表示，因長期服用身心科藥物，導致睡不好，失眠沒有精神，受到楊姓男友提供毒品引誘下，誤認可藉由吸食毒品提神、改善精神狀況，而染上吸毒惡習，此次因吸食毒品後突然身體不適差點送命，自己也嚇壞了，情侶倆人訊後都依毒品罪嫌送辦。

霧峰分局長陳祥麟表示，毒品對個人及社會危害巨大，身心健康也會受到影響，呼籲民眾勇敢拒絕，向毒品說不。警方將持續加強查緝毒品，針對查獲毒品案件，向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿以身試毒，以免觸法遭送辦。

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台中一名林姓女子吸毒後神智不清在住處吼叫，警方協助送醫後，聲請搜索票進行搜索，搜出毒品、吸食器將林女和楊姓男友送辦。（記者陳建志翻攝）

台中一名林姓女子吸毒後神智不清在住處吼叫，警方在住處搜出吸食器、毒品送辦。（記者陳建志翻攝）

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