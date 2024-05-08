澎湖少年無照騎車車禍 骨盆腔破裂緊急後送台灣

無照駕駛林姓少年骨盆腔破裂，緊急後送台南。（凌天航空提供）

2024/05/08 11:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨（7）日澎湖縣道203線與澎12號道路岔路口，發生一起機車與自小客車車禍意外，導致機車騎士骨盆腔破裂，由澎湖駐地直升機凌天航空，跨夜緊急後送台灣搶命，機車騎士僅17歲無照駕駛，詳細肇事原因由警方鑑定中，以釐清肇事責任。

馬公警分局調查指出，7日晚間7時53分許，辛姓女子駕駛自小客車，沿縣道203線郊區往市區方向行駛左轉澎12號道路，17歲林姓少年駕駛普重機車，沿線道203線市區往郊區方向行駛，雙方發生碰撞致肇事，造成林男骨盆腔破裂及身體多處擦挫傷，送三總澎湖分院救治。

請繼續往下閱讀...

案發當時現場發出巨大聲響，驚動鄰近住戶，紛紛出門查看，發現有人受傷，立即報警處理，白色轎車車前玻璃損壞，駕駛僅受到驚嚇，機車騎士林姓少年送醫後，因為骨盆腔破裂，緊急向空審中心申請後送，由澎湖駐地醫療直升機凌天航空，跨夜於今（8）日凌晨執行後送任務，再轉送台南醫院就醫。

根據警方調查指出，肇事雙方均無飲酒，雖然林姓少年未滿18歲，確定是無照駕駛，但無照駕駛僅能行政罰，不是肇事責任鑑定主因，因此詳細肇事原因，刻由警方調查中，以釐清車禍發生的責任歸屬。

澎湖縣道203號線道鼎灣段，發生機車與汽車對撞意外。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法