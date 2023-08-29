毒駕撞死警不想讓國民法官參審 法官駁回

高偉倫下班遭吳男從後方追撞，送醫仍不治。（民眾提供）

2023/08/29 17:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕媒體的報導會不會造成國民法官的偏見？彰化縣員警高偉倫今年大年初二下班，遭毒駕的吳男從後追撞身亡，該案成為彰化地方法院首件國民法官參審案，但吳男卻以自己已坦承不諱，且該案經媒體報導，恐影響國民法官偏見為由，拒絕接受國民參與審判，但法官認為，被告無法指出媒體如何造成偏見、如何影響審理的公平性，因此予以駁回。

吳男透過律師向法院聲請拒受國民法官審，律師認為，因被告已坦承犯行，請求從輕量刑，此案情單純，對於量刑無重大爭議，若由國民法官審判將耗費司法資源。

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律師表示，該案已由新聞媒體報導，可能影響國民法官的情感，讓國民法官對於本案事實產生預斷、偏見、污染，難期公正，依國民法官法第6條第1項第1款、第4款之規定，聲請不由國民參與審判。

法官徵詢檢察官意見，檢方認為應行國民參與審判，因為被害人高偉倫的父親及律師都表示，應交由國民參與審判，其次吳男雖坦承，但關於起訴書犯罪事實欄記載，有可能在裁定不採國民參與審判後否認，進而架空國民參與審判意旨，另外，本案為被告不能安全駕駛動力交通工具致人於死案件，雖符合自首要件，但有無減輕其刑、刑度如何，都是國民所關心，具有量刑的重大意義，本案即便經過媒體報導，但此為國民所關心的社會議題，新聞報導是為了滿足人民知的權利，難以認定國民已經產生預斷，且國民法官法亦有許多制度設計，並不會侵害被告受公平審判的權利。

法官認為，聲請人雖然表示本案曾經經過新聞媒體報導，但未能具體指出媒體大幅度、詳盡的報導，已經危及公平審判，進而嚴重影響本案犯罪事實認定與量刑形成。也就是說，個案即便經過媒體報導，但並不當然可以直接認為「國民參與審判有難期公正之虞」，因此駁回被告聲請。

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