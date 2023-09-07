弒母分屍辯「殺大豬」 逆子無期定讞

弒母朱男一度辯稱「殺大豬」，最高法院維持歷審見解，今依殺害直系血親尊親屬罪判朱男無期徒刑定讞。（資料照）

2023/09/07 14:37

〔記者溫于德／台北報導〕新竹26歲朱男前年與母親發生口角，持砂輪機將母親大卸八塊丟到垃圾車，聲稱「殺大豬」。最高法院維持歷審見解，今依殺害直系血親尊親屬罪判朱男無期徒刑定讞。

檢方指控，朱男因父親早逝與母親相依為命；2020年他入住安養之家，2021年9月5日被母親接回家照顧，母子卻發生口角衝突，他殺害母親。

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行凶過程中，朱男不慎鋸到自己手腳，須就醫手術而前往醫院，但醫院聯繫不上母親簽署手術同意書，後來是朱男的舅舅接獲通報，到朱男家中找人，卻赫見客廳有大量鮮血，向警方報案。

朱男到案後一度辯稱在家「殺大豬」，卻始終無法交待母親行蹤；經警方調閱社區監視器，發現朱母在那段期間，並無出門，反發現朱男拖行4包黑色垃圾袋，到社區垃圾子母車丟棄，確定垃圾袋內裝的就是朱母屍塊，檢方將朱男起訴。

一審新竹地院、二審高等法院均認為，朱男經鑑定罹患思覺失調症，但朱男也坦承弒母經策劃長達4個月後才動手，加上他犯後毀屍滅跡等事證，可證其辨識行為違法能力，未達不能辨識或顯著減損程度。

一、二審考量朱男砍刺母親數刀致死，事後又肢解屍體，丟棄毀跡，手段凶殘，判他無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院駁回上訴定讞。

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