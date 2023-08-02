「殺大豬」弒母分屍鋸到自己 逆子竟憂留疤「女生不喜歡」

朱姓男子弒母並分屍，自稱是將母親「殺大豬」，隨後並丟進垃圾車棄屍，一、二審均判無期徒刑。（資料照，記者楊國文攝）

2023/08/02 21:58

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名26歲朱姓男子2021年間與母親口角，持砂輪機把她大卸八塊丟到垃圾車，聲稱「殺大豬」。一、二審均依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，全案現由最高法院審理。高院2日召開延押庭，朱男主張，分屍時不慎鋸到自己，留有傷疤，「女生會不喜歡我」，請求法官讓他接受手術治療。

朱男2日開庭時表示，用砂輪機分屍媽媽的時候，不慎鋸到手腳，導致現在手指不能彎，腳上留有傷疤，請求法官命看守所讓他接受手術治療殘廢手指與傷疤，否則日後「出社會，成家立業，女生會不喜歡我。」

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朱男否認殺害媽媽，不認殺人罪，強調自己受到非暴力性質的不法侵害，屬於自衛過失致死，不用吃藥就可以適應社會，醫生卻要他吃藥，否則要送到醫院。

朱男請求法官裁定停止羈押，他保證不會棄保潛逃，將與家人和解，「讓我出去做生意，有將功贖罪的機會」。

法官庭末曉諭，是否延押要等待合議庭評議，請法警還押朱男回看守所收容。

檢方起訴指控，朱姓男子的父親早逝，與母親相依為命，2020年入住安養之家，2021年9月5日被母親接回照顧，卻發生口角衝突，殺害母親。行兇過程中，朱男不慎鋸到自己手腳，須就醫手術，但醫院聯繫不上母親。朱男的舅舅接獲通報，到朱男家中找人，卻赫見客廳有大量鮮血，向警方報案。

警方找到朱男，朱男辯稱在家「殺大豬」，卻始終無法交待母親行蹤，警方察覺有異，調閱社區監視器後，發現朱母在那段期間，並無出門，反發現朱男拖行4包黑色垃圾袋，到社區垃圾子母車丟棄，經查，垃圾袋內裝的是朱母的屍塊，其弒母犯行明確。

一審新竹地院審理認為，朱男經鑑定罹患思覺失調症，但朱男也坦承弒母是策劃長達4個月後才動手，依據犯後毀屍滅跡等事證，可證明其辨識行為違法能力，未達不能辨識或顯著減損程度，審酌朱男砍刺母親數刀致死，事後又肢解屍體，丟棄毀跡，手段凶殘，判他無期徒刑，褫奪公權終身。

二審高等法院6月14日審結，認定朱男弒母分屍又棄屍，手段殘忍，仍判無期徒刑。

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