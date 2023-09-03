在臉書購割草機拆穿詐團拒收貨 台中女竟遭恐嚇「找竹聯找你」

一名戴姓男子在臉書社團上，自稱抽獎得到的割草機想轉售，沒想到幾天後就改名，台中市議員張芬郁提醒民眾，透過臉書私訊購物要特別小心。（圖由張芬郁提供）

2023/09/03 14:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中許姓女子在臉書社團「大里＆霧峰人聯天室」向自稱是新北農會員工的戴姓男子買割草機，沒想到幾天後，臉書名稱改成是黃姓男子，因向龜山農會查證，證實黃姓老農民並沒有在臉書販賣割草機，確認是詐騙集團冒用，向對方表示拒收不用寄了，沒想到對方竟恐嚇「我找竹聯的找你」、「明天不收我就不客氣」，許女害怕對家人不利，向民進黨台中市議員張芬郁求助，並向警方報案，怒批詐騙集團太囂張，呼籲民眾透過臉書私訊購物要特別小心。

許姓女子表示，上月20日在臉書社團「大里＆霧峰人聯天室」看到一名戴姓男子貼文，表示抽到一台割草機，因家裡沒地方擺急售，查了一下發現戴男是新北市農會員工應該沒問題，因東部長輩剛好有需求和戴男聯繫，戴男提供保證書、割草機影片等資料。

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許女表示，要求北上面交，但戴男表示，可以貨到付款，2、3天後會寄出，因遲未收到割草機私訊戴男，發現臉書卻已更名「黃XX」，查證後發現是龜山鄉農會的老農民，懷疑他操作臉書的純熟度，因此打多通私訊電話給他都沒接，後來接電話是一名年輕男子的口音，還自稱是原住民，身份根本不符，懷疑是詐騙因此告知會拒收不要寄了。

沒想到對方掛她電話，卻留言「明天就配送了」、「你不收我會告你」，她回覆要北上取貨並補償運費損失，不料對方竟貼出她家人的個資，恐嚇「我找竹聯的人找你」、「明天不收我就不客氣」，許女說當下她非常害怕，回稱「我報警」，對方竟稱「不怕報警、你等」，還指她「一點信用都沒有」。

許女表示，因對方掌握東部長輩住處等個資，擔心詐團對家人不利，因此向張芬郁議員求助，隔天並向警方報案恐嚇。並向龜山區農會查詢，黃姓農民表示，根本沒上網賣割草機，確認遭人冒用，上月28日對方仍寄包裹到台東，當場請家人拒收，詢問貨運公司才知道貨從中國寄來，根本不是抽獎的獎品，質疑詐團無法無天，都已經被揭穿了，還照常寄貨，並私訊要求她收貨。

張芬郁表示，臉書的詐騙訊息實在太多，呼籲臉書社群的管理員加強貼文管理，也提醒民眾不要透過臉書私訊購物更不要提供個資，若要求面交對方拒絕就取消交易，此外，詐騙集團的行徑已嚴重影響民眾的生活和對人性的信任度，她要求檢警加強查緝詐騙集團，法院也要提高判決刑度，多管齊下杜絕詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中許姓女子在臉書購買割草機，沒想到發現對方冒用他人名字疑似詐騙要求不要送貨，對方竟嗆「我找竹聯的人找你」。（記者陳建志翻攝）

許女向龜山區農會查證，確認黃姓老農民沒在網路上賣割草機，名字遭人冒用。（圖由張芬郁提供）

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