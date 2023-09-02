壯漢「變聲」正妹甜美聲音 宅男昏頭險被騙

20多歲的楊姓男子身材壯碩（右），利用「變聲器」，將男生低沉的聲音變成女生甜美的聲音，搭配盜用正妹照片，與宅男培養感情伺機行騙。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/02 11:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕以黃姓男子為首的7人詐騙集團，盜用美女、正妹照片，再利用變聲器「變聲」為女生甜美聲音，以語音與人交談，多名宅男被迷得神魂顛倒，被騙走140萬餘元。調查局新北市調查處今年初瓦解該戀愛詐騙集團後，黃的楊姓手下竟找來5名無業男女，另起爐灶，繼續行騙。檢調日前搜索楊男等6人住處，昨複訊後，以楊男等人涉犯加重詐欺等罪，以有反覆實施詐欺之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

基隆地檢署主任檢察官陳照世指出，以楊男為首的詐騙集團才剛成軍行騙，由於戀愛詐騙手法，須與被害人培養感情需要一段時間，目前尚未有被害人受騙，檢調防範未然，在沒有被害人被騙損失錢財前，提前阻詐成功。

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基隆地檢署今年1月間指揮新北市調查處偵破以黃姓男子為首的戀愛投資電信詐欺集團後，發現黃等7人落網後，黃的楊姓幹部竟另起爐灶，重操舊業。

承辦檢察官陳筱蓉再指揮新北處調查官暗中蒐證發現，楊自今年7月起，在新北市淡水區租用高級住宅架設詐騙機房，透過遊戲網站招攬無業的3男2女，加入集團共同行騙。

楊男等人先盜用美女、正妹照片，利用變聲器「變聲」為女生甜美聲音後，再亂槍打鳥隨機以LINE加男子為好友，以變聲女生語音與被害人聊天，讓被害人誤認對方為美女，營造戀愛氣氛，等取得被害人信任後，再假藉各種名目，謊稱有賺錢機會，誘使被害人投入款項。

案經檢調蒐證成熟後，上月31日指揮新北市調查處、新北市警局金山分局、淡水、林口分局及保安警察大隊，至楊等人住處同步展開搜索，當場扣得偽裝變聲器、手機、電腦及教戰手冊等物品，逮捕含楊等6 人，檢察官複訊後，以楊等人涉犯加重詐欺等罪，以有反覆實施詐欺罪之虞，向法院聲請預防性羈押，法院昨天深夜裁准將楊等6人羈押。

陳照世強調，基隆地檢署將持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」懲詐面向，積極循線溯源追查詐欺集團，維護市民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

20多歲的楊姓男子身材壯碩，利用「變聲器」，將男生低沉的聲音變成女生甜美的聲音，搭配盜用正妹照片，與宅男培養感情伺機行騙。（記者林嘉東翻攝）

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