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老翁被騙150萬 高雄警請他面交百萬假鈔逮女車手

高雄翁被騙150萬元，警方將計就計，逮獲許姓女車手。（讀者提供）

高雄翁被騙150萬元，警方將計就計，逮獲許姓女車手。（讀者提供）

2023/08/29 10:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕7旬李姓老翁誤信詐騙集團假投資詐財手法，被騙3次共150萬元，對方又恫嚇他將請法院強制執行，老翁嚇壞報警才驚覺受騙，警方將計就計，由李翁交付百萬假鈔，警方喬裝工人埋伏，趁許姓女車手出面取款，一擁而上逮人，警詢後將她依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，70歲李翁2個多月前認識李姓女網友，對方介紹某國際投資公司網站，誆騙保證獲利穩賺不賠，稱可透過此投資網站代為操盤股市交易。李翁在詐騙集團投資話術引導下，註冊投資網站會員，再依照指示操作投資，由於李翁不擅長匯款操作，李姓女網友稱可派專人前往收現金。

李翁前後與3名不同假專員，於住家內面交，總金額達150萬元，但詐騙集團仍不斷慫恿他繼續投入資金，李翁稱手頭已無可運用資金，不料對方竟稱會通報金管會及法院，以違約為由對李翁進行強制執行，他驚覺有異，向楠梓警分局加昌所報案。

警方研判詐騙集團尚未察覺，便要李翁配合，前天約對方去一處工地旁面交100萬元，再由李翁交付百萬假鈔，警方則喬裝工人埋伏。

警方趁許姓女車手（35歲）出面取款時逮人，查扣做案用手機、工作證及假印鑑等證物，將許女帶回所內偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方聯手李翁以百萬假鈔誘敵逮人。（讀者提供）

警方聯手李翁以百萬假鈔誘敵逮人。（讀者提供）

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