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國外男網友急借錢 南投婦人差點匯款30多萬元

黃姓婦人對詐騙信以為真，行員察覺有異報警及時阻詐。（中興分局提供）

黃姓婦人對詐騙信以為真，行員察覺有異報警及時阻詐。（中興分局提供）

2023/09/02 08:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投市黃姓婦人先前透過聊天通訊軟體認識名為「Dennis」的男子，Dennis不久即以工作的工廠機器受損需要維修，盼資助美金1萬1000元解危，黃婦不疑有他而到台銀中興分行辦理匯款，行員察覺手法與一般常見「愛情詐騙」如出一轍，通報中興分局員警到場，員警苦口婆心說明並提供真實受害案例，婦人才恍然大悟，也驚險保住30多萬元的積蓄。

中興分局表示，黃姓婦人朋友介紹在WeChat通訊軟體認識自稱「Dennis」的男子，上個月告訴她工作的工廠機器受損需要維修費用，並於訊息中說還缺價值9500歐元的比特幣，需要婦人匯款借他，婦人經不住對方苦苦哀求而點頭答應。

由於婦人沒有在玩虛擬貨幣，不懂怎麼用，男子就說可以直接匯美金，他再自己去換就好了，因此昨天黃女至台銀中興分行欲匯款1萬1000美金給男子，行員察詢問匯款目的，得知是要資助男性友人的工廠設備，察覺其中可能有詐，通報中興派出所員警到場先阻止匯款動作，並向婦人解釋是詐騙集團慣用的犯罪手法，也提供真實受害案例，終於喚醒以為遇到真愛的婦人，保住30多萬元的積蓄，對員警及行員的及時阻詐非常感激。

警方指出，現在詐騙集團都很有耐心，民眾不要以為跟對方聊了很久就不是詐騙，如果說人在海外雙方無法見面，順理成章編出很多借錢的理由，就必須高度警覺， 順理成章編出很多借錢的理由，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被歹徒單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

黃姓婦人透過聊天通訊軟體結識自稱Dennis的男子，不久對方就開口向婦人借錢。（中興分局提供）

黃姓婦人透過聊天通訊軟體結識自稱Dennis的男子，不久對方就開口向婦人借錢。（中興分局提供）

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