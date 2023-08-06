異國網戀收禮得付錢？ 婦欲匯款取包裹 幸遇行員及時阻詐

基隆市警二分局信義派出所員警獲報趕抵銀行，及時勸導婦人匯款。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/06 12:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕60多歲陳姓婦人近期在網路上結識一名詐騙集團偽裝的外國男友，陷入熱戀，本月8日，跑到中國信託基隆分行要匯款到對方指定帳戶，被機警的行員發現，通報警方。員警詢問得知，陳婦的「男友」聲稱送了禮物，卻被海關扣留，急需匯13萬6000元「手續費」。警方立刻拿出詐騙案例，苦勸之下才打消陳婦匯款念頭，保住其積蓄。

基隆市警二分局今天指出，信義派出所4日中午接獲中國信託銀行「金融防詐通報網」通報，稱有民眾疑似遭詐騙，請警方到場協助。

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警員林子瑄、林郁棕到場了解後得知，是一名60多歲陳姓婦人透過網路結識外國男子，對方宣稱「跨海寄送」一份貴重禮物給她；卻因為手續問題，無法直接寄到她手上，遭到海關扣留，必須繳13萬6千元才能順利通關。

陳婦為了想拿到那一份跨海貴重禮物，竟真的跑到銀行要匯款，所幸被行員及時發現。

員警及行員輪流勸說後，婦人才恍然大悟此為詐騙手段，方打消匯款轉帳之念頭，也十分感謝行員及員警的熱心幫忙。

第二分局信義派出所長林奕君呼籲，詐騙手法五花八門，民眾接到任何指示操作匯款等疑似詐騙電話，應向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，以保障財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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