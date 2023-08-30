尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂螫人 7人送醫

新竹縣府消防局救護人員送遭到鋒螫的民眾送醫。（竹縣府消防局提供）

2023/08/30 11:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉鴛鴦谷瀑布驚傳虎頭蜂攻擊事件，造成7人受傷，其中1人出現喉頭水腫無法呼吸、休克等現象，所幸經消防人員緊急給予腎上腺素針劑後，症狀好轉，送醫後皆無大礙。

新竹縣政府消防局表示，這起意外發生在昨天（29日）早上11時48分，報案者指稱有約80人的登山團體，在鴛鴦谷瀑布遭受虎頭蜂群攻擊，造成多人受傷。

請繼續往下閱讀...

消防局派遣橫山及竹東分隊前往救援，先自行步行下山的山友向到場的救護人員表示，登山途中他們先發現有6隻左右的虎頭蜂圍繞，以為沒事就強行通過，結果就在經過虎頭蜂旁時遭到攻擊，有7個人被叮咬，其他人見狀趕緊分散逃跑。

在等候其他人下山時，登山團體的無線電中傳出有名63歲女性山友身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀，因此立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸到患者，發現患者開始嘔吐，患者的橈動脈也無跳動，因此立刻在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑。幾分鐘後患者終於好轉，可以自行慢慢走下山。

黃盈豪說，橈動脈位在手腕上，是救護人員最常測量脈搏的地方，如果摸得到位於肢體末端的橈動脈跳動就代表患者收縮壓在80以上，如果摸不到就必須要再往靠近心臟的頸動脈量測，如果頸動脈也摸不到就代表無生命徵象，這時就會開始進行急救，因此動脈的量測是提供救護人員研判生命跡象的重要指標。

被蜂螫的7人中有2人自行就醫，其他5人分別被送往位於竹東鎮的新竹台大竹東分院和台北榮民總醫院新竹分院救治，所幸經治療後已無大礙。

縣府消防局表示，夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，8月迄今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。消防局提醒，要預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為出現過敏性休克時，瞬間可能就會致命。

因為竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪的警覺，及時避免遭虎頭蜂螫傷的女性山友陷入休克的危險。（竹縣府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法