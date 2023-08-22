彎道超車！警大落榜念警專 畢業1年內通過三等特考

彰化和美警分局大霞派出所21歲警員胡愷峯（圖右），去年警專畢業，今年就通過三等考試，彎道超車警大的同期生，分局長廖志明（圖左）期許從基層成為幹部也要未忘初衷。（彰化和美警分局提供）

2023/08/22 12:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕厲害！彰化縣和美警分局大霞派出所21歲警員胡愷峯，去年才警專畢業，今年初取得空大學位，並報名錄取率極低的三等考試，如願通過考試，「彎道超車」同期警大生。胡愷峯說，3年前警大落榜很傷心，為了一圓警官夢，只有努力再努力。

胡愷峯表示，因為父親是警員，從小他的志願就是當警察，可是，彰化高中畢業後只有錄取警專，原本考慮要重考，後來看到有學長是考上警專後，同時報名空大，再以學士學位來報考三等考試，就可以彌補他沒有考上警大的遺憾。

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胡愷峯為了圓夢，3年來的時間，除了工作以外，全部都用來念書。尤其是警專與空大雙修情況下，平日要上警專的課，星期六、日念空大，完全沒有玩樂的時間。警專39期畢業後，選擇返回彰化家鄉服務，只能利用上班前，或是下班後的時間來念書，每天只睡5小時，連上下班的開車時間都拿來聽跟法律有關的Podcast，就是希望能夠三等考試可以「拚1次就上」。

胡愷峯說，三等考試並不好考，他評估考生在選擇題表現都差不多，要分數超前就要靠申論題，為了克服現代人很少提筆寫字的情況，他要求自己天天都要「刷題練習」，既可訓練書寫手感，也能建立自己的申論筆記，這也是他上榜的關鍵。

胡愷峯說，如果自己當年考取警大，目前才要升大四，後來選擇警專、空大雙修的道路，雖然警專所修的部分學分，在空大可以折抵，但還是「超級無敵辛苦」，幸運的是他一次就拚上了，真的非常開心，3年來的辛苦都值得了。

和美警分局局長廖志明表示， 胡愷峯警專39期，今年10月底才滿22歲，就「彎道超車」通過三等考試，未來很可能是全國最年輕的巡官。更難能可貴的是，任職期間工作認真，無論是查獲通緝、偵辦竊盜或是攔阻金融詐騙等等，也表現很好，如今美夢成真，期許未來從基層轉任警察幹部，都能秉持初衷來奉獻所學。

彰化和美警分局大霞派出所21歲警員胡愷峯（圖右），去年警專畢業，今年就通過三等考試，彎道超車警大的同期生，分局長廖志明（圖左）期許從基層成為幹部也要未忘初衷。（彰化和美警分局提供）

彰化和美警分局大霞派出所21歲警員胡愷峯（圖右），去年警專畢業，今年就通過三等考試，彎道超車警大的同期生，分局長廖志明（圖左）期許從基層成為幹部也要未忘初衷。（彰化和美警分局提供）

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