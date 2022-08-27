三鐵女勇警逮毒蟲、速食店擒歹徒 苦讀考過三等升警官

新北市警察局婦幼隊女警「官瑜軒」今年考上三等特考，未來將以官警官身分，繼續保護婦幼安全。（記者吳仁捷翻攝）

2022/08/27 11:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局婦幼隊女警「官瑜軒」近來順利考取三等特考，可望升任兩線一星警官，而喜好運動的她不僅熱衷三鐵競賽，也是捉拿歹徒高手及柔道冠軍，同事們得知喜訊，都紛紛向她祝賀，更大膽向歹徒們宣告，「官警官來了！」希望遏止更多婦幼犯罪，保障婦幼安全。

警方說，警察三等特考「僧多粥少」，錄取後前往警大受訓10個月，結業後實務訓練2個月及格，就能升任二線一星的巡官（分隊長）職務，每年總是吸引許多基層警員報名角逐，但因為錄取名額實在太少，多數員警都是抱著「陪榜」的心態參加；新北市婦幼警察隊俏麗女警官瑜軒，過去也曾陪榜2次，這回第三度角逐終於錄取，隊上同仁得知這個好消息，都紛紛向她道賀。

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婦幼隊長林子翔說，警專31期行政警察科畢業的官瑜軒，因姓氏罕見，加上從小愛看警匪片，充滿正義感，小時候看到弟弟被欺負，還會出面教訓對方，就是這份執著與堅持，讓她放棄可推甄入學的高雄大學，選擇就讀警察專科學校，姊弟情深可見一般，弟弟受到姊姊的影響，分別就讀警專31期及33期專科警員班，畢業後更一同在新北市警局服務。

熱愛運動的官瑜軒，在母親薰陶下，20歲警專畢業後，能一口氣完成游泳1.5公里、騎車40公里、跑步10公里的三鐵挑戰，她更多次陪同母親四處征戰，參加三鐵競賽，由於當時同組內「最幼齒」的參賽者只有她一位，但她憑著耐心與毅力順利完賽，也讓許多人刮目相看，除了熱衷三鐵外，在柔道競技項目上，她更勇奪105年署長盃柔道錦標賽羽量級的冠軍，展露巾幗不讓鬚眉氣勢。

外型健康俏麗的官瑜軒，警專畢業後分發到一級戰區新北市新莊警分局泰山所，一次與巡佐巡邏時，發現路旁可疑自小客車，小電腦一查車主有毒品前科，巡佐上前盤查，副駕駛座的男子慌張想逃，這時駕駛座的一名女毒蟲發現警察，急著要踩油門衝車逃逸，官瑜軒見狀立刻冒險衝進駕駛座，奮勇將車鑰匙拔下，同時與女毒蟲扭打，儘管負傷但仍查獲毒品，還在車內找到一堆注射針筒，原來當時兩名毒鴛鴦正在車內吸毒，幸好官瑜軒反應快及時阻止，否則員警極有可能被拖行受傷。

後來因為弟弟的關係，她請調前往永和警分局服務，一次巡邏時獲報轄內速食店有店員遭挾持，她與其他同仁火速趕到現場，發現一名中年男子手放在包包內，衝進速食店櫃台，挾持店員並喝令所有人不能離開，官瑜軒研判男子應該是精神異常，包包內很有可能是刀械，於是趁著其他員警在精神喊話、鬆懈歹徒心防時，利用掩護衝進櫃台內一舉將歹徒壓制在地，事後也搜出包包內的刀械，英勇的舉動讓現場店員及民眾報以熱烈掌聲。

在婦幼隊常處理受虐兒童及遭性侵、家暴的被害人，官瑜軒在筆錄前訪談，總細心呵護，讓她們感受到警方的關心。

28歲的官瑜軒從警8年，從基層派出所到婦幼隊，工作性質不同，讓她感受也很多，過去是第一線執勤員警，面對的是突如其來的危險，到如今她要保護的是受害婦幼，角色的轉變，也讓她體會到不一樣的工作型態，對於這次台南2名學長值勤遇難，她也難過不捨，更希望立法單位能加速警械條例修法，充分保障警察用槍安全。

新北市警察局婦幼隊女警「官瑜軒」今年考上三等特考，未來將以官警官身分，繼續保護婦幼安全。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊女警「官瑜軒」今年考上三等特考，未來將以官警官身分，繼續保護婦幼安全。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊女警「官瑜軒」今年考上三等特考，未來將以官警官身分，繼續保護婦幼安全。（記者吳仁捷翻攝）

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