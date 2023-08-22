特偵組前發言人涉詐欺2.65億 北檢起訴張進豐父子2人

曾任特偵組發言人、高檢署檢察官的律師張進豐（見圖）。（資料照）

2023/08/22 09:21

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任特偵組發言人、高檢署檢察官的律師張進豐，被新竹知名建商李力建設指控，涉嫌畫大餅以投資澳洲墨爾本市區土地為由，找人合資購地，事後卻涉嫌偽造匯款證明，詐財澳幣1325萬（約新台幣2億6500萬元）；台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪，將張進豐及他兒子張庭耀2人起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。

檢調獲報，全案起源於2018年4月，張進豐夫婦邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，之後卻由兒子張庭耀代為赴約，張庭耀席間向建商宣稱，他與家人在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資當地房，遊說建商掏錢投資。

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檢調調查，2018年5月12日，張庭耀向建商出示可行性評估報告，指該筆土地的獲利空間不小，遊說建商一起到澳洲墨爾本實地考察，建商看好該地地段及考量投資區塊完整，於是便與張進豐一家簽約合作。

建商後來指控，張進豐聲稱依照澳洲不動產的交易慣例，須先支付澳幣1200萬元，若依雙方對分的投資比例，建商須支付澳幣600萬元，建商依約匯出款項後，同年9月3日，張進豐一家所看中的土地，卻被澳洲墨爾本的開發商「Mirvac」買下，張進豐一家則聲稱已將第二期投資款匯入信託帳戶，邀建商簽立澳洲墨爾本土地合夥交易契約書，建商簽約後則在同月19日，依約匯款澳幣425萬元至信託帳戶。

直到2018年12月，建商前往澳洲墨爾本與張庭耀開會，當時張庭耀指第3次增資時間，預計在隔年的年中，不過1個多月後，張進豐卻致電給建商，指土地要改興建商業辦公室大樓，須盡快增資才來得及辦理變更設計，因而引起建商起疑，經詳細查帳後才發現其中疑似涉及不法，氣得對張進豐一家提告。

張進豐傳出土地投資爭議後澄清表示，在澳洲買土地有順位，出價最高的買家是第一順位，至於該件投資案，他們則是第二順位的買家，因第一順位的買家決定購地，第二順位才沒買到，不過，交易契約都是真的，李力建設前年曾到墨爾本與他兒子達成協議，他們當時約定隔年九月會返還投資款，且有設定價值15億元的抵押權給投資建商，全案只是誤會一場。

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