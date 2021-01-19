前名檢張進豐捲澳洲土地投資詐欺案 北檢漏夜偵訊

曾任特偵組檢察官的律師張進豐，被移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

2021/01/19 00:45

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任特偵組發言人、高檢署檢察官的律師張進豐，遭李力建設負責人李鴻章指控，涉嫌畫大餅遊說投資澳洲墨爾本市區土地，最後土地沒買成，卻偽造匯款證明詐取澳幣1300多萬元（約台幣3億元）；台北地檢署昨（18日）指揮調查局台北市調查處，兵分3路搜索及約談張進豐、簡珮玲夫婦2人，簡訊後被諭令限制出海及住居，張進豐則漏夜偵訊。

至於同涉此案的張進豐兒子張庭耀，因人不在國內，檢調將擇期傳喚。全案起源於2018年4月，張進豐夫婦邀請李鴻章及其張姓親屬餐敘，後來卻由兒子張庭耀代為出席，張進豐本人則沒到場，席間張庭耀向李鴻章等人遊說，指張進豐一家在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資房地產，希望李鴻章等人掏錢投資。

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檢調調查，張庭耀曾於2018年5月12日，向建商出示可行性評估報告，指該筆土地的獲利空間不小，並邀請李鴻章等人同赴墨爾本實地考察，李鴻章一開始沒同意，不過禁不住張庭耀再三遊說，最終看好目標地段位置不錯且區塊完整，遂決定簽約。

不料，李鴻章等人出資後，張進豐夫婦涉嫌聲稱依照澳洲不動產的交易慣例，須先支付澳幣1200萬元，如依照雙方對分的投資比例，建商須拿出澳幣600萬元，李鴻章等投資人依約匯出款項後，同年9月3日，張進豐所看中的土地卻被澳洲墨爾本的開發商「Mirvac」買下。

檢調調查，張進豐一家明知沒有買到土地，卻仍涉嫌向李鴻章等投資人聲稱，指已將第二期投資款匯入信託帳戶，並邀建商簽立墨爾本土地合夥交易契約書，建商一時不察簽約，並於同月19日依約匯款澳幣425萬元至信託帳戶。

直到2018年12月，出資建商前往墨爾本與張庭耀開會，當時張庭耀明確指出第3次的增資時間約在隔年的年中，不過才過1個多月，張進豐即致電建商，以土地要改興建為商業辦公室大樓為由，鼓吹建商盡快增資，如此才來得及辦理變更設計，因而引起建商懷疑，經詳細查帳後才發現張進豐涉嫌偽造不實的匯款單據，藉以吸金投資人匯款，為此向檢調提告。

張進豐傳出土地投資爭議後則澄清表示，在澳洲買土地有順位，出價最高的買家是第一順位，至於該件投資案，他們則是第二順位的買家，因第一順位的買家決定購地，第二順位才沒買到，不過交易契約都是真的，李力建設前年曾到墨爾本與他兒子達成協議，他們當時約定隔年九月會返還投資款，且有設定價值15億元的抵押權給投資建商，全案只是誤會一場。

簡珮玲（右）訊後被諭令限制出境及出海後請回。（記者錢利忠攝）

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