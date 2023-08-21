雄監虐囚案 管理員判刑3年10月定讞

雄監虐囚案，唯一未定讞的邱姓管理員，更一審考量其犯罪動機、手段及情節等，並已達成和解且賠償完畢，酌減改判3年10月，最高法院駁回上訴確定。（資料照）

2023/08/21 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕時認高雄監獄管理員邱楷燈等6人，涉嫌凌虐殺害陳姓受刑人案，僅邱員尚未定讞，高等法院高雄分院更一審指邱凌虐人犯致死罪部分，其犯罪動機、手段及情節等，相較同案李員更低，並已達成和解且賠償完畢，決定酌減改判刑3年10月，最高法院駁回上訴定讞。

2019年10月17日下午，雄監李振賓擔任戒護區違規舍房「仁園」日勤主管，與夜班主管邱楷燈進行交接勤務時，陳姓受刑人因情緒不穩，瘋狂踢踹房門，兩人於是指示蔣秉益、劉子榮、黃冠富、蕭明俊等4名雜役，將陳帶往監視器死角「鎮靜區」，以手銬將陳銬在地上鐵環，並戴上貼滿封箱膠帶的安全帽，李男還持咖啡淋頭。

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陳被圍毆後遭送回舍房，但因臟器出血、肋骨斷裂，失去生命跡象。李振賓為隱匿實情，竟與邱楷燈等人在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容，試圖規避責任。後來是檢方察覺有異，啟動複驗、調查，經鑑定指向他殺，6人被依凌虐人犯致死、偽造文書等罪起訴。

高雄地院一審認定6名被告處置犯人時，不應出現粗暴、辱罵、肢體暴力行為，卻以違背人道的方式凌虐，不僅有虧職守，更嚴重侵害人權，認6人均犯凌虐人犯致死罪，李、邱、蔣另犯偽造文書罪，判李10年6月、邱9年、蔣7年、劉與黃均4年2月、蕭3年10月。

高雄高分院二審考量6名被告上訴後均認罪，並與死者家屬達成和解且給付完畢，酌減改判李8年7月、邱5年3月、蔣3年2月、劉與黃均2年2月、蕭2年月。案經上訴，最高法院僅就邱員犯案部分撤銷發回，其餘5人均確定。

更一審指一審未審酌邱員的犯罪動機、手段及情節等，相較同案李員更低，符合刑法59條減刑規定，且邱已達成和解並賠償完畢，酌減改判邱3年10月徒刑，獲最高法院支持而定讞。

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