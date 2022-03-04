為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄監獄管理員虐殺囚犯 判刑8年7月、撤職停用3年

    高雄監獄管理員李振賓不滿陳姓囚犯踹門發出噪音，竟夥同同事邱楷燈與其他4名囚犯一同凌虐陳囚致死。（資料照）

    高雄監獄管理員李振賓不滿陳姓囚犯踹門發出噪音，竟夥同同事邱楷燈與其他4名囚犯一同凌虐陳囚致死。（資料照）

    2022/03/04 19:56

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄監獄管理員李振賓，2019年間不滿陳姓囚犯踹門發出噪音，竟夥同同事邱楷燈（尚未審結）與其他4名囚犯一同凌虐，見陳痛苦哀號仍不送醫，導致他傷重身亡。李振賓被依凌虐人犯致死罪判刑8年7月確定，日前再被懲戒法院判撤職，停止任用公務員3年。

    2019年10月17日，李振賓於戒護區違規舍房「仁園」擔任日勤主管，與夜班主管邱楷燈進行日、夜勤交接班點名時，陳姓受刑人因情緒不穩，瘋狂踢踹舍房門，李、邱二人遂指示雜役（囚犯）把陳帶往監視器死角的「鎮靜區」，以手銬將他銬在地上鐵環，並戴上貼滿封箱膠帶的安全帽。

    雜役不滿陳男失控，對他拳打腳踢，李、邱二人未制止，冷眼旁觀，李男還涉加入施暴行列，用硬皮皮鞋鞋尖踹陳數下，甚至還把咖啡淋在他的安全帽和肩膀上。

    凌虐完畢返回舍房後，陳男因為肋骨斷裂、臟器出血，傷勢嚴重而不斷哀號喊叫，但李振賓充耳不聞，不施救也不送醫，直到5個小時之後，陳男失去生命跡象，李振賓才知道事態嚴重，趕緊呼叫救護車，惟無力回天，陳男一命嗚呼。

    豈料，李振賓為了隱匿實情，竟與邱楷燈在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容，試圖規避責任，惟仍被查出犯案。

    李、邱及其他4名雜役被涉及凌虐人犯致死罪，李振賓被判刑8年7月，邱楷燈仍在更一審審理中，4名雜役則判2年至3年2月不等。

    懲戒法院指出，李振賓除觸犯刑罰法律，未依規範施用戒具、未落實通報機制、未將處置情形登載於簿冊、對囚犯施暴等，均違反「矯正機關施用戒具要點」及「矯正機關管理人員服勤應行注意事項」等規定。

    懲戒法院認為，李振賓行為嚴重損害監所聲譽及政府形象，情節非輕，將導致公眾喪失對其職位的尊重及信賴，為維護公務紀律，自有懲戒必要，審酌損害、犯後態度等情狀後，判撤職，停止任用公務員3年，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄監獄集體性霸凌 同牢房獄友6「玩」1
    2021/11/29 07:07

    高雄監獄集體性霸凌 同牢房獄友6「玩」1
    受刑人遭凌虐致死 監院糾正高雄監獄、矯正署
    2020/08/26 17:47

    受刑人遭凌虐致死 監院糾正高雄監獄、矯正署

    延緩衰老就靠「它」為身體健康存老本
    雄監凌虐受刑人致死案 2管理員、4受刑人判3年至10年6月
    2020/08/24 17:25

    雄監凌虐受刑人致死案 2管理員、4受刑人判3年至10年6月
    監獄私刑》管理員涉狠踹人犯、淋咖啡起訴 檢方從重求刑
    2020/01/20 17:20

    監獄私刑》管理員涉狠踹人犯、淋咖啡起訴 檢方從重求刑

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播