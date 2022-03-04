高雄監獄管理員虐殺囚犯 判刑8年7月、撤職停用3年

高雄監獄管理員李振賓不滿陳姓囚犯踹門發出噪音，竟夥同同事邱楷燈與其他4名囚犯一同凌虐陳囚致死。（資料照）

2022/03/04 19:56

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄監獄管理員李振賓，2019年間不滿陳姓囚犯踹門發出噪音，竟夥同同事邱楷燈（尚未審結）與其他4名囚犯一同凌虐，見陳痛苦哀號仍不送醫，導致他傷重身亡。李振賓被依凌虐人犯致死罪判刑8年7月確定，日前再被懲戒法院判撤職，停止任用公務員3年。

2019年10月17日，李振賓於戒護區違規舍房「仁園」擔任日勤主管，與夜班主管邱楷燈進行日、夜勤交接班點名時，陳姓受刑人因情緒不穩，瘋狂踢踹舍房門，李、邱二人遂指示雜役（囚犯）把陳帶往監視器死角的「鎮靜區」，以手銬將他銬在地上鐵環，並戴上貼滿封箱膠帶的安全帽。

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雜役不滿陳男失控，對他拳打腳踢，李、邱二人未制止，冷眼旁觀，李男還涉加入施暴行列，用硬皮皮鞋鞋尖踹陳數下，甚至還把咖啡淋在他的安全帽和肩膀上。

凌虐完畢返回舍房後，陳男因為肋骨斷裂、臟器出血，傷勢嚴重而不斷哀號喊叫，但李振賓充耳不聞，不施救也不送醫，直到5個小時之後，陳男失去生命跡象，李振賓才知道事態嚴重，趕緊呼叫救護車，惟無力回天，陳男一命嗚呼。

豈料，李振賓為了隱匿實情，竟與邱楷燈在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容，試圖規避責任，惟仍被查出犯案。

李、邱及其他4名雜役被涉及凌虐人犯致死罪，李振賓被判刑8年7月，邱楷燈仍在更一審審理中，4名雜役則判2年至3年2月不等。

懲戒法院指出，李振賓除觸犯刑罰法律，未依規範施用戒具、未落實通報機制、未將處置情形登載於簿冊、對囚犯施暴等，均違反「矯正機關施用戒具要點」及「矯正機關管理人員服勤應行注意事項」等規定。

懲戒法院認為，李振賓行為嚴重損害監所聲譽及政府形象，情節非輕，將導致公眾喪失對其職位的尊重及信賴，為維護公務紀律，自有懲戒必要，審酌損害、犯後態度等情狀後，判撤職，停止任用公務員3年，可上訴。

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