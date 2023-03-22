高雄監獄管理員虐殺囚犯 更1審從輕改判3年4月

高雄監獄管理員被控涉凌虐受刑人致死。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2023/03/22 09:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄監獄管理員邱楷燈等6人，被控囚殺受刑人案，其中5人判罪定讞，僅邱被最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更1審上午宣判，依凌虐人犯致死罪，改判3年4月徒刑，仍可上訴。

據了解，2019年10月17日下午，高雄監獄管理員李振賓擔任戒護區違規舍房「仁園」日勤主管，與夜班主管邱楷燈進行交接勤務時，陳姓受刑人因情緒不穩，瘋狂踢踹房門，2人於是指示劉姓等4名雜役（受刑人），把他帶往監視器死角「鎮靜區」，涉嫌以手銬將他銬在地上鐵環，並戴上貼滿封箱膠帶的安全帽。

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陳遭劉等人圍毆後被送回舍房，但因臟器出血、肋骨斷裂，而不斷哀號，直到5個小時，失去生命跡象，李員才知道事態嚴重送醫，已回天乏術。

不料，李員為隱匿實情，竟與邱楷燈涉嫌在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容，試圖規避責任。

李振賓和4名雜役被涉及凌虐人犯致死等罪，李員被判刑8年7月定讞，劉等4人則判處2年至3年2月不等徒刑定讞。

至於邱員1審併執行9年，2審改判5年3月徒刑，他不服上訴，最高法院針對他涉嫌凌虐人犯致死罪部分撤銷發回，偽造文書則判刑定讞，高雄高分院更1審上午宣判，改判3年4月，比原審少8個月徒刑。

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