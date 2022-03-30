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    高雄監獄管理員11度夾帶香菸、茶葉給受刑人 判刑4年半定讞

    高雄監獄外觀。（資料照）

    高雄監獄外觀。（資料照）

    2022/03/30 12:21

    〔記者張文川／台北報導〕高雄監獄戒護科前管理員黃敬業，7年前受洪姓受刑人的母親請託，11度替洪男夾帶香菸、咖啡等物品入監使用，觸犯貪污之圖利罪。一審判黃無罪，二審逆轉改判6年，更一審考量他夾帶之物品價值輕微，改判4年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，黃敬業於2007年至2010年間擔任雄監舍房夜勤管理員時認識洪男，洪出獄後仍有往來，結識洪母，洪男2015年5月又因毒品案入監服刑，同年11月至隔年3月間，洪母交付9萬5000元給黃男，請黃幫兒子打理獄中生活，黃男之後11度幫洪陸續購買茶葉、香菸、口香糖、咖啡等物，跳過正常物品檢查程序，於舍房交接班時直接拿給洪男使用。

    東窗事發後，一審高雄地院判黃男無罪，檢方不服上訴。二審高雄高分院認為，法令明文規定送給受刑人的飲食應先行登記，且不得自行攜入或送入香菸，黃男確實違法送物圖利洪男，改判6年徒刑。黃男上訴，最高法院發回更審。

    高雄高分院更一審仍認定黃男構成圖利罪，損及矯正機關聲譽，破壞監所管理與秩序，考量他已認罪，尚有悔悟，圖利洪男的物品價值輕微，予以減刑，改判4年6月，褫奪公權3年。最高法院認為無違誤，駁回黃男上訴定讞。

    此外，同時被查獲的雄監主任管理員徐啟隆，收受洪母茶葉，夾帶牛肉給洪男，一審被判刑3年，二審認定收賄、圖利，改判7年6月，更一審審理期間徐男死亡，獲判公訴不受理。

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