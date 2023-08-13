為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒販警詢時上銬被認「不正方法」判無罪 警政署：支持依法用銬

毒販警詢時上銬被認「不正方法」判無罪，警政署回應支持員警依法用銬。（記者姚岳宏攝）

毒販警詢時上銬被認「不正方法」判無罪，警政署回應支持員警依法用銬。（記者姚岳宏攝）

2023/08/13 12:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕高雄李姓男子涉嫌將毒咖啡包賣給少年，但到法庭時，他卻稱警方製作筆錄時是被上手銬，是身體自由受到不當限制情況下的自白，否認販毒，法官認為，警方製作筆錄時，無正當理由未將被告的手銬卸下，加上證人供詞前後矛盾，判決李男無罪；此一判決引發基層員警炸鍋，群情激憤，怒批「以為回到侏儸紀時代」，警政署今也發出聲明，支持員警依法用銬，保障執勤安全兼顧人犯安全。

警政署指出，高雄地方法院111年度原訴字第10號判決，有關毒品犯嫌於製作警詢筆錄，因員警使用手銬，法官認為屬於不正方法，因此取得犯嫌之自白不具任意性，並衡酌證人證詞前後矛盾等因素，最後判決犯嫌無罪一案。

警政署表示，尊重法官之個人心證，但仍呼籲法院，審酌員警於警詢階段是否對被告、犯罪嫌疑人上銬之議題時，須從實務面來思考，是否確有壓制犯罪嫌疑人之自由意志而致不正詢問？並應重視第一線員警執法處理案件時的人身安全及擔負之法律責任，試問倘若人犯跑掉，或再度發生警員執法遭攻擊傷害案件，警員人身安全、後續賠償等法律責任誰來負責。

警政署說，過去曾發生經逮捕或自行到案之被告或犯罪嫌疑人，初時雖態度配合無異狀，但卻突發脫逃、跳樓，甚而拿取員警使用之物品自殘、自殺或攻擊警察，更不幸的，也曾經發生員警不幸被刺死之悲劇，造成無法彌補之結果。

警政署也說，經逮捕之犯罪嫌疑人，一經脫逃成功，員警並須擔負刑法第163條公務員縱放人犯罪。實務上的經驗，讓員警汲取教訓，面對每一個犯罪嫌疑人，自逮捕到解送地檢署前都不可輕忽懈怠，不僅是為了完成警察任務，更為了保障自己及同仁的執勤安全，也同樣保護了被告或犯罪嫌疑人之人身安全。

警政署強調，員警維持社會治安責無旁貸，但社會也應保障員警合理合法維護自身的生命身體安全，員警依法使用警銬，也應有社會之支持，以免員警憚於執法，也才能真正保障案件雙方之人身安全兼顧警察任務順遂執行。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強銬援交女強盜慣犯3天內兩度犯案落網 警建議預防性羈押
2023/08/04 16:08

強銬援交女強盜慣犯3天內兩度犯案落網 警建議預防性羈押
提高檢舉獎金查黑槍 陳建仁：今年掃黑專案已逮捕逾5000人
2023/08/04 11:54

提高檢舉獎金查黑槍 陳建仁：今年掃黑專案已逮捕逾5000人

被估少十年壽命 董至成驚到失魂！
鼓勵檢舉黑槍 獎金最高增6倍
2023/08/04 05:30

鼓勵檢舉黑槍 獎金最高增6倍
巡邏撿到槍！6嫌帶刀槍毒、手銬 全被查獲
2022/08/12 10:53

巡邏撿到槍！6嫌帶刀槍毒、手銬 全被查獲

「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播