毒販警詢時上銬被認「不正方法」判無罪 警政署：支持依法用銬

毒販警詢時上銬被認「不正方法」判無罪，警政署回應支持員警依法用銬。（記者姚岳宏攝）

2023/08/13 12:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕高雄李姓男子涉嫌將毒咖啡包賣給少年，但到法庭時，他卻稱警方製作筆錄時是被上手銬，是身體自由受到不當限制情況下的自白，否認販毒，法官認為，警方製作筆錄時，無正當理由未將被告的手銬卸下，加上證人供詞前後矛盾，判決李男無罪；此一判決引發基層員警炸鍋，群情激憤，怒批「以為回到侏儸紀時代」，警政署今也發出聲明，支持員警依法用銬，保障執勤安全兼顧人犯安全。

警政署指出，高雄地方法院111年度原訴字第10號判決，有關毒品犯嫌於製作警詢筆錄，因員警使用手銬，法官認為屬於不正方法，因此取得犯嫌之自白不具任意性，並衡酌證人證詞前後矛盾等因素，最後判決犯嫌無罪一案。

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警政署表示，尊重法官之個人心證，但仍呼籲法院，審酌員警於警詢階段是否對被告、犯罪嫌疑人上銬之議題時，須從實務面來思考，是否確有壓制犯罪嫌疑人之自由意志而致不正詢問？並應重視第一線員警執法處理案件時的人身安全及擔負之法律責任，試問倘若人犯跑掉，或再度發生警員執法遭攻擊傷害案件，警員人身安全、後續賠償等法律責任誰來負責。

警政署說，過去曾發生經逮捕或自行到案之被告或犯罪嫌疑人，初時雖態度配合無異狀，但卻突發脫逃、跳樓，甚而拿取員警使用之物品自殘、自殺或攻擊警察，更不幸的，也曾經發生員警不幸被刺死之悲劇，造成無法彌補之結果。

警政署也說，經逮捕之犯罪嫌疑人，一經脫逃成功，員警並須擔負刑法第163條公務員縱放人犯罪。實務上的經驗，讓員警汲取教訓，面對每一個犯罪嫌疑人，自逮捕到解送地檢署前都不可輕忽懈怠，不僅是為了完成警察任務，更為了保障自己及同仁的執勤安全，也同樣保護了被告或犯罪嫌疑人之人身安全。

警政署強調，員警維持社會治安責無旁貸，但社會也應保障員警合理合法維護自身的生命身體安全，員警依法使用警銬，也應有社會之支持，以免員警憚於執法，也才能真正保障案件雙方之人身安全兼顧警察任務順遂執行。

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